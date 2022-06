Atskleidė po visą pasaulį Lietuvos vardą skraidinančio „Bayraktar“ įsigijimo derybų užkulisius

Kaip teigė šios iniciatyvos sumanytojas Andrius Tapinas, žmonių suaukoti 5,9 mln. eurų bus skirti Ukrainos reikmėms – 1,5 mln. eurų, reikalingi, kad Turkijos padovanotas dronas būtų pilnai apginkluotas, bus pervesti Lietuvos krašto apsaugos ministerijai, o dėl likusios sumos – 4,4 mln. eurų – tikslingiausio panaudojimo bus tariamasi ir su pačiais ukrainiečiais.

„Šiandien po pietų dar planuojame susitikti su Krašto apsaugos ministerijos vadovais pasitarti, sužinosime nuomonę iš Ukrainos gynybos ministerijos, Ukrainos gynybos ir karo atašė. Taip pat jau yra gautas prašymas iš Luhansko srities gubernatoriaus. Jie dabar pildo dokumentus, ko jiems reikia, kad jie galėtų geriau apginti Sjeverodonecką.

Jeigu iš tikrųjų būtų realu kažką greitai nupirkti ir patiekti į Luhansko sritį tai, ko jiems labiausiai reikia, gali būti, kad šie mūsų 4 mln. dar turės dar didesnę gal net įtaką, tiesioginę įtaką karui, nei „Bayraktaras“, – tvirtino A.Tapinas.

Pasidalijo derybų užkulisiais

Derėtis dėl drono įsigijimo į Turkiją šią savaitę vykęs krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška pasakojo, kad jos nebuvo lengvos, tačiau – įspūdingos.

„Be jokios abejonės, norint kažką gauti iš šalies, pirmiausia reikia sutarti su šalies vadovybe. Ypač, kai mes kalbame apie ginkluotės įsigijimus. Dėl to pirmiausia ir buvo pasirašytas susitarimas su jų Gynybos pramonės agentūros prezidentu Ismail Demir, kuris ir uždegė taip vadinamą žalią šviesą, kad mes galėtume su pramone vėliau susitarti.

Sekančią dieną nuvažiavus iš Ankaros į Stambulą buvo žaibiškos derybos su gamykla. Mes turėjome keletą valandų, vėliau buvo numatytas skrydis. Jie buvo pasiruošę. Iš dviejų pusių buvau apsodintas dviem akcininkais, kaip aš juos pavadinau – broliais „Bayraktarais“. Ir vienas kalba, ir kitas kalba į vieną ausį ir labai sunku buvo greitai susivokti.

Staiga mums labai aiškiai pasakė, kad jie yra neapsakomai sužavėti tuo, ką Lietuva padarė. Jie pristatė dvi ukrainietes, kurios sėdėjo šalia. Tai yra moteris, kurios įdarbintos ir yra atvykusios iš Ukrainos su vaikais. Jų vyrai kovoja. Jos rengė mums perdavimo sutartį.

Jie labai aiškiai pasakė – tai, ką jūsų visuomenė padarė, mes neturime moralinės teisės to priimti į savo sąskaitą, mes jums dovanojame „Bayraktar“, įrenginį, o tas lėšas prašome, kad jūs nukreiptumėte humanitariniams tikslams“, – derybų užkulisius pravėrė viceministras.

Simbolinė suma, kuri bus pervedama įmonei už pirkinį, pasak V.Semeškos, bus vienas doleris arba vienas euras.

Lietuvos vardas skamba pasaulio žiniasklaidoje

Akcijos iniciatorius A.Tapinas atkreipė dėmesį, kad idėja Ukrainai padovanoti kovinį droną pasitarnaus ne tik jos karo reikmėms, bet ir Lietuvos vardo garsinimui pasaulyje.

„Aš manau, kad ši akcija yra svarbi ne tik dėl to, jog mes gavome Ukrainai „Bayraktarą“, ko mes ir norėjome, kad mes dar turime lėšų papildomai paramai, bet iš tiesų Lietuvos vardas per šią savaitę skambėjo bene garsiausiai per ilgus metus“, – pažymėjo visuomenininkas.

Anot jo, Vyriausybės ekspertai jau atliko pirminę analizę, kad vien iki žinios, kad „Bayraktar“ Lietuvai bus padovanotas, šalis pasaulio žiniasklaidoje buvo paminėta tiek kartų, jog įprastai tokia reklaminė kampanija atsieitų apie 9 mln. eurų.

„Tai čia dar iki tol, kol vakar tiesiog sprogo „Twitter“ ir visi socialiniai tinklai po Turkijos pareiškimo. Manau, kad tai yra didžiulė sėkmė“, – džiaugėsi A.Tapinas.

„Per tris su puse dienos surinkti tokią pinigų sumą tokiai valstybei yra fantastiškas pasiekimas. Galiu drąsiai sakyti – mumis žavisi visas pasaulis. O ukrainiečiai dėkoja. Buvo interviu dideliuose jų televizijos kanaluose, kur vedėjas dėkodamas pabaigoje tiesiog susigraudino ir nesulaikė ašarų“, – pridūrė jis.

A.Tapinas informavo, kad į Lietuvą parskraidintas dronas gal būti trumpam pristatytas ir visuomenei bei žiniasklaidai.

Kaip nurodo Krašto apsaugos ministerija, orlaivis turėtų būti paruoštas per tris savaites, jo parsigabenti iš Turkijos vyks Lietuvos karinės oro pajėgos, vėliau perduosiančios droną Ukrainai.

Turkai taip pat pažadėjo papuošti droną „Bayraktar“ Lietuvos ir Ukrainos spalvomis bei jam suteiktu vardu, kurį rinks patys tautiečiai.