Ar V. Matijošaitis turi šansų laimėti dar vienus rinkimus? „Tarkuos“ visi, kas netingės, bet pastebi įdomią tendenciją

Jie pastebi, kad visi, kas tik netingės, „tarkuos“ merą už jo veiklą Rusijoje. Tiesa, net ir tokiu atveju neaišku, ar V.Matijošaičiui dar vieni rinkimai nepasibaigtų sėkme, nes jo ūkiškumą pamėgę kauniečiai vardan gerų darbų yra linkę atleisti nuodėmes.

A.Lašas: jį tarkuos per tuos „Vičiūnus“ visi, kas netingės

Praėjusią savaitę su žurnalistais bendravęs V.Matijošaitis vengė atsakyti ne tik į klausimus dėl savo šeimos valdomos įmonės „Vičiūnų grupė“ veiklos Rusijoje, bet ir į klausimą, ar sieks dar vienos kadencijos mero poste.

Pasiteiravimų apie tai sulaukęs meras atrėžė, kad džiaugtųsi, jei pats galėtų pasirinkti žurnalistus, kurie jam uždavinėja klausimus. Vėliau V.Matijošaitis atsiprašė žiniasklaidos atstovų.

Kauno technologijų universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas tvirtino, kad mero bendravimo stilius stebinti neturėtų.

„Aš sakyčiau, kad tie, kurie seka V.Matijošaitį, kaip politiką, kaip merą, turbūt nėra nei vienas nustebęs jo bendravimo stiliumi. Tai ir yra V.Matijošaitis, jis taip pat bendrauja ir su pavaldiniais, kitais žmonėmis, kiek man žinoma. Tiesiog žmogus taip jaučiasi, taip sprendžia klausimus“, – „Žinių radijo“ laidoje „Įvykiai ir komentarai“ pažymėjo A.Lašas.

Jo teigimu, dalis kauniečių netgi simpatizuoja tokiam ūkiškam V.Matijošaičio bendravimo būdui, o tie, kuriems jis nepatinka, vis tiek jam atleidžia, matydami pokyčius mieste.

„Kaip ten sakoma, apjuosk aplink Kauną spygliuotą tvorą ir visi žinos, už ką sėdi. Dėl ko yra vertinamas Matijošaitis? Jis Kaune turbūt yra vertinamas dėl dviejų dalykų. Vienas – būtent dėl jo dalykiškumo ir tarsi nutolimo nuo politikos. Jis vengia politinio ideologinio didelio diskurso, nors jis iš tiesų turi kažkokią ideologiją, jos laikosi, bet ji nėra per partinę prizmę.

Jis nėra stipriai ideologizuotas žmogus. Jis kalba dalykiškai, save visada pristato, bendrai pozuoja kaip tam tikrą ūkvedį – ūkišką žmogų, kuris tiesiog pasako, ką galvoja“, – svarstė ekspertas.

Anot A.Lašo, šia prasme V.Matijošaitis žmonėms gali priminti buvusį prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską, nors Kauno meras esą dar dalykiškesnis ir ūkiškesnis.

„Už tą dalykiškumą jį tikrai vertina. Ir pačiame Kaune iš tiesų buvo padaryta pažanga – gatvių, takų remonto prasme. Tikrai buvo daug padaryta pažangos. Ir žmonės tai suvokia kaip sėkmingą finansų valdymą, jų panaudojimą ir jam atleidžia vieną ar kitą skandalą. Ir dėl to, manau, jis išlieka sąlyginai populiarus“, – aiškino KTU dekanas.

Jis svarstė, kad V.Matijošaičiui dabar iš tiesų turėtų sopėti galvą nuo sprendimo, ar vėl dalyvauti mero rinkimuose. Kaip didžiausią to minusą jis turėtų matyti padidintą visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į jo veiklą Rusijoje, o tokių klausimų Kauno miesto meras labai nemėgsta.

„Nepaisant viso to, jis išlieka konkurencingas. Nors mes matome, kad pats Matijošaitis to nemėgsta. Jis žino, kad, jeigu bus rinkimai, tai jį „tarkuos“ per tuos „Vičiūnus“ visi, kas netingės. O jį tai erzina. Akivaizdu, kad jis nemėgsta veltis ir labai daug aiškintis“, – atkreipė dėmesį A.Lašas.

KTU politologas akcentavo, kad V.Matijošaitis turi puikią politinę uoslę ir turėtų jausti, jog toliau eiti į politiką būtų neprotinga.

„Aš įtariu, kad jam nebėra tokio cinko eiti toliau. Bet aš, aišku, nežinau, tai yra jo sprendimas. O į galvą jo juk neįlįsi“, – kalbėjo jis.

„Man atrodo, kad tikimybė, jog eis (į rinkimus, – aut.past.), yra apie 30 proc. Mažesnė, negu neis. Dabar trauka to posto yra mažesnė. Turint omenyje visas šias komplikacijas, apie kurias mes kalbame, ji sumažėjo dar labiau“, – pridūrė pašnekovas.

Ar bandys laimę dar kartą?

Klaipėdos universiteto (KU) politologė Gabrielė Burbulytė–Tsiskarishvili mano, kad V.Matijošaičiui būtų itin dėkingas metas dar kartą pabandyti siekti mero posto, jei ne skandalai, susiję su Rusija. Politinių konkurentų kol kas nematyti, o ir reitingai išlieka gana aukšti.

„Tai, kad reitingai nacionaliniu lygmeniu pradėjo kristi, gali turėti labai didelės ir tiesioginės įtakos konkrečiai ir Kauno miesto gyventojų pasirinkimui – tų, kurie būna neapsisprendę, mažai domisi ir panašiai“, – teigė G.Burbulytė–Tsiskarishvili.

Paklausta, kaip mano, ar V.Matijošaitis dar kartą dalyvaus mero rinkimuose, ji atsakė, kad kol kas tikimybė yra „pusę per pusę“. „Kol kas nelabai matau konkurentų“, – konstatavo KU politologė.

Su šia pozicija sutiko ir A.Lašas. „Manau, kad visi tempia gumą ir laukia. Bet, suprantate, laukimas iš tiesų yra patogesnis opozicijai, ne V.Matijošaičiui. Šis karas greitai nesibaigs. Nėra taip, kad per mėnesį ar du viskas užsibaigs.

Manau, kad karas tęsis ir su kiekviena diena to tęsimosi šešėlis nuo V.Matijošaičio niekur nedings. Ir žmonės vis labiau tai įsisavina, vis labiau apie tai pagalvoja. Ir jam tai tikrai nėra į naudą“, – apibendrino pašnekovas.