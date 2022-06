Gintarinė Palanga vėl tampa gumine: pajūrį nugulė šimtai tūkstančių poilsiautojų

Tai padaryti juos paskatino ir iki šiol visą birželį kurorto lankytojų ir gyventojų nedžiuginęs oras. Šeštadienį jau nuo ryto jo temperatūra siekė 27 laipsnius. Sinoptikai prognozuoja, kad ši diena iš tiesų bus karšta – termometrų stulpeliai Lietuvoje kils iki 31 laipsnio.

Karštis poilsiautojus paplūdimyje traukia arčiau jūros – smėlio plotai prie pat vandens tiesiog nukloti rankšluosčiais. Šiek tiek tolėliau bei kopose laisvų vietų dar galima rasti.

Žmonės drąsiai lipa atsigaivinti į jūrą. Jos temperatūra siekia 18 laipsnių.

„Labai šaltas vanduo, kojos tiesiog stingsta. Bet atsigaivinti tai reikia, ant saulės karšta. Bangų tik trūksta, jūra rami lyg ežeras“, – sakė pakrantėje stoviniavusi Gabija.

Puikiu oru džiaugėsi ir iš Vilniaus savaitgaliui atvykusi senjorė Birutė. Ji pasakojo šiame kurorte nesilankiusi jau daugiau nei dešimtmetį, todėl nustebusi, kaip jis stipriai pasikeitęs.

„Tiek metų čia nebuvau, o dabar išsitempė anūkai. Vakar sukomės apžvalgos ratu, labai patiko. Dar šiek tiek pabūsime ir, kai bus didžiausia kaitra, eisime kur nors į pavėsį. Karšta, o į jūrą aš jau nebelendu, pabraidžiojau šiek tiek krante ir gana“, – kalbėjo senjorė.

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas skaičiavo, kad šalies pajūryje šį savaitgalį kaitinasi keli šimtai tūkstančių poilsiautojų. Anot jo, anksčiau jų tokiu metu skaičius būdavo dar didesnis – siekdavo beveik milijoną.

Poilsiautojų eilutė susidariusi ir prie ledų bei gaiviųjų gėrimų šaldytuvų. Ledais prekiaujanti Miglė vidurdienį jau sukosi it vijurkas. Ji džiaugėsi, kad vien per kelias pastarąsias dienas kurorto svečiai nupirko daugiau jų porcijų, nei iki šiol per visą birželį.

„Tai – pirmas toks savaitgalis šią vasarą, kai privažiavo tiek daug žmonių. O ir oras puikus. Žmonės eina vienas po kito, populiariausių ledų porcijų greit nebeturėsiu“, – pasakojo ledų pardavėja.

Ilgojo savaitgalio metu Palanga – tiesiog sausakimša, nakvynės vietų užimtumas siekia beveik 100 proc. Plačiau apie tai skaitykite čia.