Šalies vadovams derantis dėl NATO brigados – grėsmių įvertinimas: ar Lietuva turi trejus metus?

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas įsitikinęs, kad jeigu Rusija norėtų pradėti karą prieš NATO valstybę, jai dar reikėtų 5–7 metų atsigauti po Ukrainoje patirtų nuostolių.

Politikas taip pat teigė esantis užtikrintas Vakarų žvalgybos pajėgumais, kurie apie galimą Rusijos puolimą įspėtų gerokai iš anksto.

„Turime labai stiprias ausis ir akis, ir būsime pasirengę adekvačiai kirsti atgal, jeigu priešas turės tokį planą. Net jeigu tokį planą turės tik galvoje, mes sužinosime, kad toks planas yra, ir jį užkardysime“, – „Lietuvos ryto“ televizijai sakė L.Kasčiūnas.

Kiek laiko iki kito Rusijos puolimo?

Antradienį Madride prasideda NATO viršūnių susitikimas, kuriame Lietuva tikisi rytinį Aljanso flangą leidžiančių sustiprinti sprendimų, tarp kurių – nuolat šalyje dislokuota sąjungininkų brigada (apie 5–7 tūkst. karių)

Tiesa, kiek anksčiau krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pripažino, kad brigados dydžio karinio vieneto priėmimui Lietuvoje šiuo metu turimos infrastruktūros nepakanka – ji galėtų atsirasti ne mažiau kaip per artimiausius penkerius metus.

NSGK pirmininkas L.Kasčiūnas „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ antradienį teigė manantis, kad Lietuva turi laiko reikalingai infrastruktūrai susikurti. Be to, konservatoriaus teigimu, bus skirta ne tik viena brigada, todėl ją reikia matyti plačiame paveiksle.

„Manau, kad mes turime tuos trejus metus. Kai kalbame apie brigadą Lietuvoje, pirmiausiai kalbame apie atgrasymo architektūrą. Bet šalia to yra visi gynybos planai – nes NATO, be to, ką mes išsikėlę, dar adaptuoja savo gynybos planus.

Pavyzdžiui, dabar greitojo reagavimo pajėgos yra didesnės, jų reakcijos laikas irgi trumpėja – jos paskirtos ir pasirengusios ateiti iš užnugario, kada mums to reikės. Todėl šalia atgrasymo, realių regioninių gynybos planų kūrimas su priskirtais pajėgumais irgi labai svarbus dalykas“, – nurodė L.Kasčiūnas.

Be to, L.Kasčiūnas įsitikinęs, kad Rusijai reikės daugiau nei penkerių metų atsigauti po jos pradėto karo Ukrainoje.

„Analitikai, ekspertai, Vakarų žvalgybos bendruomenės mato, kas vyksta Ukrainoje. 90 proc. Rusijos sausumos pajėgų yra įstrigusios Ukrainoje, 90 proc. iš jų yra patyrusios nuostolius.

Įvardijami skaičiai, kad dabar Rusijos Federacija yra 5–7 metais nublokšta nuo ten, kur ji buvo prieš karą. Jiems reikės laiko atsigauti.

Yra sankcijos, kurios bus apynasris Rusijos Federacijos raidai ir investicijoms į karinius dalykus. Mes tikrai turime kelerius metus, jeigu kalbame apie tai, kad Rusija nuspręstų kariauti dar vieną karą prieš NATO šalį. Tuos kelerius metus tikrai turime, ir mes būsime pasiruošę per tuos metus maksimaliai atgrasyti priešą“, – pabrėžė jis.

Reakcijos greitis

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pranešė, kad Aljansas pertvarkys savo greitojo reagavimo pajėgas ir padidins jas nuo šiuo metu esančių 40 tūkst. iki daugiau nei 300 tūkst. karių. Vertindamas šių pajėgų greitį L.Kasčiūnas nurodė, kad reakcijos piramidė yra sugraduota.

„Pirmas sluoksnis, pirma grandis, kuri turėtų staigiai sureaguoti į bet kokią įtampą, galinčią reikšti penktą straipsnį, iš esmės yra 3–5 dienos“, – aiškino politikas.

L.Kasčiūnas akcentavo Vakarų žvalgybos pajėgumus, kurie apie Rusijos planuojamą Ukrainos puolimą pranešė likus trims mėnesiams iki karo.

„Net jeigu tiek laiko rusams ir nereikėtų, nes Lietuva turi mažiau strateginio gylio, bet kuriuo atveju mes iš anksto matysime pasirengimą. Gyvename tokiame technologiniame ir žvalgybiniame potenciale, kad pasirengimą matysime iš anksto.

Tokiu atveju galėsime padaryti taip, kad tas atvykimas per kelias dienas būtų realus faktas, ir atgrasysime priešą nuo bet kokių bandymų“, – kalbėjo L.Kasčiūnas.

Konservatoriaus teigimu, Rusijos „Zapad“ pratybos parodė, kad šalis iš tiesų reaguoja greitai.

„Tačiau pasirengimas puolimui reikalauja daug dalykų: logistinių grandinių, kas, kaip matėme Ukrainoje, yra labai svarbu, kraujo bankas, ligoninės, lauko ligoninės. Visus šiuos dalykus, norint pulti, turi pasiruošti. Ir visa tai žvalgyba mato, ypač Vakarų žvalgyba.

Turime labai stiprias ausis ir akis, ir būsime pasirengę adekvačiai kirsti atgal, jeigu priešas turės tokį planą. Net jeigu galvoje turės tokį planą, mes sužinosime, kad toks planas yra, ir jį užkardysime“, – įsitikinęs L.Kasčiūnas.

„Bet tam reikia sustiprinti atgrasymą mūsų regione, ko simbolis yra turbūt penktas pagal populiarumą žodis šiandien – brigada. Jos siekiame ir pasieksime“, – pridūrė jis.