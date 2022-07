Politologas apie V. Zelenskio žingsnį nušalinti du svarbius pareigūnus: viena detalė rodo, kad sprendimas priimtas paskubomis

Jis neabejoja, kad klausimų dėl šio sprendimo kils dar daugiau, į tai galėtų sureaguoti ir paramą Ukrainai nuolat teikiantys Vakarai.

Įvertino Odesos reikšmę kare

Šiuo metu Odesoje esantis politologas pasakojo, jog šiame regione nuotaikos per daug nepasikeitusios, tačiau baimę pasėjo iki šiol, atrodo, visiškai įprasta buvusi vieta – prekybos centras.

„Yra pranešimų apie oro pavojaus atakas, tada žiūrima, kas atsitinka po viso to, kokiame regione. Jei smūgiai arti Odesos, jie girdisi ir jaučiasi, o jei jie yra kur nors toliau, nes Odesos sritis yra didžiulė, apie tai tik vėliau išgirsti. Bet įdomus jausmas – šiandien kaip tik ėjau į vieną susitikimą pro prekybos centrą, ir žmonės išbėgo. Paklausiau, kaip čia kas, ir girdžiu, kad pareigūnai sako nestovėti čia, o eiti 100–150 metrų atstumu nuo prekybos centro.

Paklausiau kodėl, nes anksčiau tokių dalykų nebuvo, jie pasakė: „Negi jūs nesuprantate – jie sąmoningai leidžia raketas į prekybos centrus, kad būtų daugiau aukų“, – patirtimi dalijosi A.Medalinskas.

Pasak jo, žmonės jau suvokia, kad dabar ir prekybos centrai ar kitos daug žmonių sutraukiančios vietos gali atnešti pavojų, tad niekur nebegali jaustis saugūs. Visgi Odesoje esantys ukrainiečiai, atrodo, nori įprasto gyvenimo, pavyzdžiui, išsimaudyti jūroje, bet to daryti negali dėl minų pavojaus.

„Odesa yra specifinis regionas, ypač vasarą. Išėjus į gatvę, ypač savaitgalį, prie jūros matoma daug žmonių, tačiau viską stabdo tai, kad 21–22 valandą prasideda komendanto valanda.

Paskutinė informacija, kuri buvo labiausiai paveikusi žmones, kai vienas žmogus, įėjęs į jūrą, ne šiaip susprogo, bet jo galvą nunešė tas minos sprogimas. Bet be jokios abejonės, pasikalbant su žmonėmis, visi kalba apie raketas, karą – negali nekalbėti“, – svarstė politologas.

A.Medalinsko teigimu, Odesos reikšmė Ukrainos kare yra nenuginčijama.

„Odesa yra kertinė fronto linijoje, nes tai yra Juodoje jūroje, tai yra grėsmė. Kita vertus, tai yra ekonominis ir strateginis taškas. Mes visi kalbame apie grūdų išvežimą, bet šiame uoste yra užspausta ir laikoma labai daug krovinių, yra užspausta ir Ukrainos ekonomikos gysla.

Be to, Odesa yra tas regionas, per kurį putinistai, neslepia to, kad nori mušti sausumos koridorių iki Moldovos, iki Padnestrės, o tas regionas yra labai įvairus“, – aiškino pašnekovas.

Pareigūnų nušalinimas buvo skubotas?

Sekmadienį vakare paskelbta, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nušalino nuo pareigų saugumo tarnybos vadovą Ivaną Bakanovą ir generalinę prokurorę Iryną Venediktovą. Pasak A.Medalinsko, tai yra vienas rimčiausių vidaus politikos įvykių nuo Rusijos pradėto karo pradžios, keliantis nemažai klausimų.

„Vienas dalykas, jeigu yra atleidžiamas vienas pareigūnas, pavyzdžiui, saugumo tarnybos vadovas Bakanovas, apie kurio galimą atleidimą buvo ir anksčiau kalbėta, bet kad kartu ir generalinė prokurorė, kurios rankose yra taip pat atsakomybė už visų šitų karinių nusikaltimų tyrimą, tai yra pakankamai didžiulis įvykis.

O tas oficialusis paaiškinimas, jog jie yra atleidžiami dėl to, nes iš tų struktūrų buvo kolaboruojančių žmonių, tai gali pasiųsti tam tikrus nerimo signalus per kitas valdžios struktūras. Tiek patriotiškai nusiteikusių Ukrainos žmonių yra tose struktūrose, tiek ir tų, kurie pasiliko ir gal net ėmė bendradarbiauti su Rusijos valdžia. Tai dabar, jei tų visų struktūrų žmones kažkas pradėtų nuiminėti, tai būtų pakankamai didžiulis sąmyšis valstybėje.

Bet manau, kad tai greičiausiai nebūtų daroma, ir tas žingsnis, nukreiptas prieš šias specialias struktūras, turi savo elementų“, – svarstė specialistas.

Jis priminė, kad I.Bakanovas yra artimas V.Zelenskio bičiulis, su kuriuo prezidentas yra dirbęs ir anksčiau.

„Jie kartu dirbo „Kvartalo“ programoje, jis vėliau tapo jo rinkiminės kampanijos vadovu. Pats paskyrimas jau savo laiku stebino ne vieną. Kita vertus, buvo aišku, kad Zelenskis nori pastatyti savo žmones į tas tarnybas, nes jis nelabai jaučia, nelabai žino, ką tos struktūros daro, galvoja, ir jam reikėjo turėti savo žmogų.

Dabar galbūt atėjo įsitikinimas, ir čia kartu Zelenskis parodo, kad jis nesilaiko sau artimų žmonių ir gali juos pašalinti, bet atėjo ir kitas įsitikinimas, kad atsiranda struktūroje žmonių, su kuriais ir prezidentas, jo aplinkos žmonės glaudžiau pradėjo dirbti, suprato, kad tas žmogus gali pakeisti tą ir tą artimą bičiulį, draugą, kuris buvo ten pasodintas labiau dėl asmeninio lojalumo, nei dėl kokių nors profesionalių savybių“, – tvirtino MRU politologas.

Anot jo, šis klausimas nebūtų toks didžiulis, jei tai nebūtų daroma karo sąlygomis.

„Kas rodo, kad sprendimas greičiausiai buvo padarytas gana paskubomis, kad tai nebuvo ilgai rengta, tai yra pats faktas, kad pagal teisės ir Konstitucijos raidę tas sprendimas nebuvo teisingas.

Dėl to prezidento administracijos vadovo pavaduotojui jau reikėjo aiškintis, kad jie yra ne atleisti, o tik laikinai nušalinti, nes pagal Konstituciją šitie abu pareigūnai negali būti prezidento vienareikšmiškai nušalinti“, – sakė A.Medalinskas.

Ypač sudėtingas, pasak eksperto, yra generalinės prokurorės nušalinimas.

„Jie gali teikti sprendimą ją atleisti, bet balsuoja pati Rada, ne prezidentas teikia sprendimą. Atleisti abiejų pareigūnų teisiškai negalima, tai žmonės, kurie formulavo šitą sprendimą prezidentui vakar vakare, teisiškai padarė pakankamai dideles klaidas, kurias šiandien administracijai reikėjo taisyti. Tai rodo, kad sprendimas ilgai nebuvo rengtas“, – aiškino jis.

Pašnekovas visgi neabejoja, kad diskusijų dėl šio Ukrainos lyderio išstojimo dar kils.

„Man šiuo atveju ne mažiau įdomi Vakarų partnerių galima reakcija – ar tokio lygio sprendimus valstybė, kuri pilnai priklauso šitam kare nuo finansinės ir karinės pagalbos, gali padaryti nepasitarę su Vakarų partneriais. Jei tai padaryta pasitarus, su jų žinia, tada viskas aišku, bet jeigu nepasitarus, vėlgi reikės pasakyti anksčiau ar vėliau priežastis, kodėl. <...>

Čia tikrai nėra vienos dienos klausimas, ir mes matysime jo epopėją, matyt, dar ateityje“, – kalbėjo A.Medalinskas.