Visą dieną sveikinimus ir gėles priimantis V. Adamkus: dar pora metų norėčiau matyti Lietuvos progresą

Net ir sulaukęs tokio garbaus amžiaus V.Adamkus dar vieną sukaktį mini aktyviai – nuo ryto savo darbo vietoje Prezidentūros kanceliarijoje priiminėja šventinius sveikinimus ir linkėjimus.

„Kiekvieno nuotaika per gimtadienį svyruoja. Vieni be galo džiaugiasi, kitiems reikia liūdėti. Atvirai pasakius, aš gimtadienio proga esu neutralus. Tai yra natūralus procesas, kurį visi pereiname, džiaugiamės ką pasakėme ir ką padarėme per tuos metus ir žiūrime į ateitį“, – pasakojo jis.

Į ateitį buvęs šalies vadovas teigė žiūrintis viltingai.

„Su ta viltimi žiūriu, kad norėčiau dar pora metų pamatyti Lietuvos progresą, Lietuvos žmonių gyvenimo gerėjimą ir tuo pačiu pasidžiaugti, jog savo gyvenime mačiau sunkių dienų, teko pergyventi ir dalyvauti tame procese, ir šiandien matyti padėtį jau stipriai pasikeitusią.

Jeigu neidealią, bet tikrai pagerėjusią“, – kalbėjo V.Adamkus.

Kadenciją baigęs prezidentas sakė gimtadienio nešvęsiantis, ramiai praleisiantis vakarą dviese su žmona Alma, išgersiantis taurę šampano.

„(Alma laikosi) gerai, sveiksta. Buvo blogiau. Dabar, turiu pripažinti, kad su malonumu stebiu jos pagerėjimą. Tikiu, kad vasarą ją matysime išėjusią pasivaikščioti“, – vylėsi jis.

V.Adamkus pasakojo pirmųjų gimtadieninių sveikinimų sulaukęs dar 7 val. ryto ir dėkojo visiems gerus žodžius jam siunčiantiems žmonėms.

„Šilta, malonu matyti tiek puikių, nuoširdžių žmonių, linkinčių man gero ir sveikatos“, – padėką išsakė buvęs šalies vadovas.

Pasveikino ir Nausėdos

Kadenciją baigusį prezidentą Simono Daukanto aikštės rūmuose pasveikino ir dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda su žmona Diana Nausėdiene.

„Visada nelengva parinkti tinkamus palinkėjimo žodžius žmogui, kuris viską gyvenime yra pasiekęs. Bet kas labiausiai žavi jumyse, kad jūs visada politikoje išlikote žmogus, išsaugojote gražiąsias, žmogiškąsias savybes“, – įteikdamas gėlių puokštę kalbėjo G.Nausėda.

Prezidentas pastebėjo, kad V.Adamkus vis dar noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir „dalina save žmonėms“.

„Likite toks stiprus, nuoseklus savo principams. Visi kartu laikysimės, nes, kuomet esame kartu, ir pasiekti galime daugiau. Būkite laimingas ir suraskite sielos ramybę. Stiprybės“, – linkėjo šalies vadovas.

Po sveikinimo kalbos G.Nausėda ir D.Nausėdienė pakvietė V.Adamkų prie stalo šventinių pietų.

Linkėjimus buvusiam prezidentui perdavė ir premjerė Ingrida Šimonytė.

„Palinkėčiau to, kas turbūt yra svarbiausia – sveikatos. Labai svarbu ir džiugu, kad prezidentas yra su mumis ir gali mus dažnai pradžiuginti ar kartais sudrausminti, sugrąžinti diskursą į etikos ir vakarietiškos kultūros ribas.

Ta savybė, Jo Ekscelencijos pagalba yra labai svarbi ir tikrai labai norėčiau, kad dar daug daug metų prezidentas V.Adamkus mums šitą malonumą suteiktų“, – vylėsi ji.

Kaip portalui lrytas.lt gimtadienio išvakarėse sakė V.Adamkus, grįžęs namo jis ketina pavakarieniauti su po truputį sveikstančia žmona Alma, o jo didžiausias noras – kad abu kuo greičiau tvirtai atsistotų ant kojų.

„Vakarą planuojame praleisti labai ramiai. Vakare su Alma pavakarieniausime. Aš, žinoma, su šampano stiklu, o Alma gal tik su vienu gurkšniu šampaniuko“, – šyptelėjo prezidentas.

V.Adamkus gimė 1926 metais Kaune. Prezidento pareigas jis ėjo 1998–2003 ir 2004–2009 metais.