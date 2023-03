Lietuviai siekia per 3 dienas surinkti 120 tūkst. eurų dronams Ukrainai

Ukrainoje ruošiamasi naujam puolimui

Padėtis Ukrainoje jau kurį laiką yra itin įtempta ir nepastovi: šalies rytiniuose regionuose nuolat vyksta susirėmimai, kurių metu iniciatyvą perima tai viena, tai kita pusė, taip pat Ukraina yra nuolat apšaudoma tolimojo nuotolio raketomis. Kaip teigia „Vienas K“ paramos fondo vadovas Olegas Šurajevas, šiuo metu paramos reikia kaip niekad, kad Ukraina galėtų ne tik apsiginti nuo besitęsiančio rusų puolimo, bet ir kontratakuoti.

„Šią kampaniją pradedame norėdami paremti drąsius Ukrainos kariuomenės vyrus ir moteris, kurie kasdien rizikuoja savo gyvybe, kad apgintų savo šalį ir jos žmones“, – sako O. Šurajevas. „Gauname žinutes iš anksčiau paremtų Ukrainos padalinių Donecke, Charkive, Limane, Chersone. Mūsų dovanojami dronai yra itin naudingi ir kasdien išgelbėja gyvybių. Tačiau artėjant naujam puolimui, reikia ne tik gelbėti gyvybes, bet ir pasiruošti judėti į priekį.“

Surinktos lėšos – „DJI Matrice 30T“ dronams

„Vienas K“ paramos fondas per 3 dienas planuoja surinkti 120 tūkst. eurų, už kuriuos bus įsigyta 10 „DJI Matrice 30T“ dronų. Šis komercinio drono modelis pasižymi ilgu baterijos tarnavimo laiku, atsparumu sudėtingoms sąlygoms. Be to, dėl savo dydžio jis idealiai tinka lengvam transportavimui ir greitam parengimui naudojimui, pažymima pranešime.

„Matrice 30T“ modelyje integruota termokamera, taip pat įprasta 48 megapikselių 1/2'' CMOS jutiklio kamera su optiniu priartinimu iki 16 kartų ir lazerinis tolimatis, galintis nurodyti tikslias objektų, esančių iki 1200 metrų atstumu, koordinates. Kitaip tariant, toks dronas puikiai tinka žvalgybai bei net iki 20 kg sveriančių bombų nešimui.

Dronai keliaus bataliono „Dike Pole“ brigadai, dalyvavusiai Kupjansko ir Belyi Kolodets atsiėmimo operacijoje. Šiuo metu jie dirba Limano rajone, laiko pozicijas ir neleidžia okupantams eiti į priekį. Jiems dronas reikalingas renkant žvalgybos duomenis ir tiksliau naudotis artilerija.

Dalis dronų keliaus ir „Aidar“ žvalgybos batalionui, kurį sudaro savanoriai, dalyvavę Chersono krypties deokupacijoje. Šiuo metu jie dirba Energodaro kryptimi, koreguoja artileriją ir renka žvalgybos duomenis. Su panašia misija dronai keliaus ir į sabotažo ir žvalgybos padalinio T0930 sandėlius Ugledaro srityje, skelbiama pranešime.

Kaip visada, po kelių mėnesių „Vienas K“ paramos fondas pasidalins istorijomis ir paaukotų dronų likimu bei išsamiomis fondo veiklos ataskaitomis. „Skiriame labai daug dėmesio skaidrumui. Šįkart pabandysime pasidalinti ir kiek daugiau istorijų, kurias gauname iš fronto Ukrainoje. Visais įmanomais būdais bandome priminti apie tai, kas vyksta Ukrainoje ir tai, kad šią šalį bei jos žmones būtina remti ir toliau“, – apibendrina O. Šurajevas.