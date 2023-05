Keturių V. Adamkaus knygų bendraautoris V. Bartasevičius – apie A. Adamkienę viešumoje ir už namų durų

Taip sekmadienį mirusią buvusią pirmąją šalies ponią prisimena „Lietuvos ryto“ žurnalistas Valdas Bartasevičus, keturių V.Adamkaus išleistų prisiminimų knygų bendraautoris.

Pirmoji knyga „Likimo vardas – Lietuva“ pasirodė prezidento rinkimų kampanijos metu 1998 metais. Joje nemažai vietos skirta ir V.Adamkaus sutuoktinei. Tačiau daugiau apie A.Adamkienę Lietuva sužinojo jai tapus pirmąja šalies ponia.

Lietuvius išeivijos dama iš karto papirko oria bei santūria laikysena, elegancija, miela šypsena. V.Bartasevičius jos šypseną palygino su garsaus tapytojo Leonardo Da Vinčio užfiksuota Džokondos šypsena.

Daug metų su Adamkais bendravęs V.Bartasevičus pasakojo niekada negirdėjęs, jog Alma kalbėtų pakeltu tonu. „Jos veidą visą laiką puošė rami, inteligentiška šypsena. Iš jos draugiškumas spinduliavo kiekvienam žmogui. Niekada nemačiau jos supykusios“, – apie Almą Adamkienę pasakojo žurnalistas.

Jis taip pat nepastebėjo, kad A.Adamkienė kada nors būtų pasikarščiavusi, nors V.Adamkui einant prezidento pareigas būta įvairių situacijų: „Iš jos visą laiką sklido ramybė.

Adamkienė turėjo puikią savitvardą ir visuomet sugebėdavo viešumoje parodyti, kad vyras yra svarbesnis. Būdama šalia V.Adamkaus, Alma jį nuteikdavo ramiai, bet nesimatydavo, kad imtųsi iniciatyvos ar kažką už jį spręstų.

Ji nė iš tolo nebuvo panaši į pirmąją ponią, kuri kištųsi į valstybės reikalus, rodytų savo įtaką. Kartu savo buvimu šalia ir ramybe sugebėdavo nuimti buvusias politines įtampas“.

Iš tiesų, anot V.Bartasevičiaus, žmona turėjo didelę įtaką prezidentui, bet viešai to nesimatė. „Tikrai nebuvo nė menkiausio pagrindo kam nors įtarti, kad prezidentienė kišasi į politikos reikalus. Niekas to nežinodavo, nors, aišku, ji turėjo savo nuomonę. Iš paties V.Adamkaus esu girdėjęs, kad ji įdėmiai sekė žiniasklaidos pranešimus, skaitė laikraščius ir žiūrėjo televiziją. Tam A.Adamkienė turėjo daugiau laiko ir gal net referuodavo prezidentui, ką perskaitydavo. Tačiau prie kitų žmonių ji savo nuomonę pasilaikydavo ir jos nereikšdavo“, – pasakojo buvęs prezidento patarėjas.

Kita vertus, V.Bartasevičius pritaria, kad Alma prezidento gyvenime vaidino labai svarbų vaidmenį. Apie tai V.Adamkus pasakoja ir savo prisiminimuose.

Kol V.Adamkus studijavo ir sportavo, visas šeimos ūkis ir finansiniai reikalai buvo užgulę žmonos pečius. „V.Adamkus neturėjo laiko jų verslui ir menkai prisidėdavo, viskam vadovavo Alma. Galbūt todėl ji nebaigė studijų. Nepaisant to, A.Adamkienė buvo labai apsiskaičiusi, taisyklingai ir rišliai kalbėjo. Be to, su ja buvo labai lengva bendrauti, ji nesukurdavo įtampos lauko aplink save“, – pastebėjo žurnalistas.

Beje, A.Adamkienė iš pradžių teko rūpintis ne tik šeimos finansiniais reikalais. „Prezidentas yra pasakojęs, kad Alma jam padėdavo ir sportuoti – nešiodavo stūmimo rutulius“, – pasakojo V.Bartasevičius.

Anot žurnalisto, A.Adamkienė nepriekaištingai atliko ir pirmosios šalies pirmos pareigas.

Net paskutinėmis savo gyvenimo dienomis, būdama labai prastos sveikatos, prezidento žmona stengėsi nenuvilti Adamkus Turniškėse aplankydavusių svečių ir bent trumpam išeidavo pasilabinti.

„Net ir tie trumpi pasisveikinimai ją, matyt, vargindavo. Paskutinius metus ji neturėjo jėgų, buvo silpna ir užsisklendusi tarp keturių sienų“, – sakė paskutinį kartą pernai vasarą su A.Adamkiene jos terasoje Turniškėse nusifotografavęs V.Bartasevičius.