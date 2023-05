Kodėl Seimui gali būti naudinga pasileisti: rojus politikams ateitų anksčiau

Mat jau ketvirtadienį Seimas turėtų galutinai apsispręsti dėl Vyriausybės pasiūlytos prieštaringai vertintos Valstybės tarnybos pertvarkos. Ją palaiminus, būtų didinamos visų politikų algos.

Pirmieji tai pajustų naujai išrinkti merai. Jei svarstomam įstatymui bus pritarta, savivaldybių vadovų algos didėtų jau nuo liepos mėnesio.

Jos būtų skaičiuojamos pagal miestų arba rajonų dydį. Pavyzdžiui, jei Vilniaus meras anksčiau į rankas gaudavo maždaug 2,5 tūkst. eurų, tai nuo liepos sostinės vadovo alga siektų beveik 3,8 tūkst. eurų.

Pakeitus dabar esamą algų skaičiavimo tvarką bei susiejus ją su vidutiniu darbo užmokesčiu, gerokai padidėtų ir ministrų bei Seimo narių uždarbis.

Pavyzdžiui, Seimo vadovo atlyginimas siektų 5,3 tūkst. eurų, vietoje dabartinių 3 tūkst. eurų. Tokia pati būtų ir Vyriausybės vadovo alga, kuri dabar, atskaičius mokesčius, yra 3,6 tūkst. eurų.

Tiesa, Seimo narių algos didėtų tik nuo naujos kadencijos.

Todėl Seime juokaujama, kad G.Landsbergio siūlymas sutrumpinti dabartinių Seimo narių kadenciją ir surengti naujus rinkimus jau šį rudenį nėra jau tokia ir bloga išeitis. „Taip, rojaus obuoliukai kabo, gal galima jau šį rudenį juos nusiskinti, nelaukiant kito rudens“, – juokėsi Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Valdančiosios daugumos atstovas itin skeptiškai vertina konservatorių vadovybės siūlymą surengti naujus Seimo rinkimus ir taip išspręsti dėl čekiukų kilusią krizę.

Politikos veteranas kritikuoja G.Landsbergį, jog šis partijos ir kai kurių asmenų interesus iškėlė aukščiau už valstybės. Be to, E.Gentvilas mano, kad siekdamas savo tikslų konservatorius užsiima šantažu. „Aš norėčiau, kad įvyktų tie pirmalaikiai rinkimai. Tik, ačiū, kolegos be manęs. Aš į šitą mėšlo krūvą rankų nekišiu. Norėčiau, kad ir liberalai nekištų“, – LRT sakė E.Gentvilas.

Buvęs premjeras Saulius Skvernelis irgi juokauja, kad didesnė alga kai kam gali tapti postūmiu balsuoti už pirmalaikius rinkimus. „Gal konservatorių pokštas su pirmalaikiais rinkimais yra nulemtas noro gauti didesnes algas? Kas čia žino. Tiesa, yra vienas „bet“ – reikia patekti į naują Seimą. Dabar tik Viešpats žino, kas tame rojuje bus“, – juokėsi opozicijos atstovas.

Anot S.Skvernelio, Seime svarstoma Valstybės tarnybos pertvarka neturi ypač didelio palaikymo. „Bet gal motyvacija gali ir pasikeisti, turint galvoje, kad nauja kadencija prasidėtų jau po trijų mėnesių. Gal kas nors dabar matys didesnį interesą balsuoti už pertvarką, jei rojus priartėtų greičiau“, – svarstė politikas.

Opozicijos atstovą stebina ir tai, kad ryžtingais dėjęsi valdantieji dabar jau ima blaškytis.

Konservatorių vedlys projektą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų žada registruoti penktadienį, bet į ketvirtadienio darbotvarkę jau yra įtrauktas analogiškas Petro Gražulio siūlymas.

Konservatoriai neatskleidžia, ar teiks savo projektą, ar balsuos už apkaltos laukiančio P.Gražulio pasiūlymą. Dėl to kaip reikės balsuoti blaškosi ir kai kurie valdančiosios koalicijos partneriai.

S.Skvernelis mano, kad iš esmės projektai neturėtų skirtis: „Gal tarp jų galėtų būti tik kokių literatūrinių nukrypimų. Bet jei konservatoriai nori tą daryti, tai Petras už juos tą padarė, liko tik balsuoti.

Dabartinė situacija yra net ne komiška, bet tragikomiška. Į ją mus atvedė vieno labai svarbaus valstybėje žmogaus užsispyrimas išsaugoti visus ministrus, nesvarbu, kaip jie dirbtų ir į kokias istorijas įsiveltų“.

Anot buvusio premjero, dabartinė drama kuriama dirbtinai, be to, jos rezultatai bus niekiniai. „Tikrai nemanau, kad iki Vyriausybės atsistatydinimo bus priimtas sprendimas dėl pirmalaikių rinkimų. Nes visos opozicinės partijos išsakė labai aiškią poziciją. Pirmalaikiai rinkimai galimi tik tuo atveju, jei kuri nors iš institucijų būtų neveiksni ir nebūtų įmanoma suformuoti naują Vyriausybę“, – mano S.Skvernelis.

Buvęs valstiečių premjeras mano, kad valdančioji koalicija savo gretose turi pretendentų į premjerus. „Net ir tarp pačių konservatorių yra solidžių, tokiai pozicijai priaugusių ir suaugusių politikų. Jeigu į ministrus pirmininkus nebus siūlomas G.Landsbergis, realu, kad jiems pavyks susitarti ir sudaryti naują Vyriausybę. Deja, bet G.Landsbergis nėra telkianti figūra“, – svarstė S.Skvernelis, paklaustas, ar tarp koalicijos partnerių prasidėjusios rietenos nenuves į aklavietę.