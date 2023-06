A. Tapinas paviešino, kokia informacija apie jį dalinasi TS-LKD: „Konservatorių skyriai, atrodo, visai išprotėjo“

„Kol I.Šimonytė ironizuoja apie nesibaigiančią demokratijos šventę, konservatorių skyriai, atrodo, visai išprotėjo“, – savo feisbuko paskyroje penktadienį rašė A.Tapinas.

Visuomenininkas pridėjo A.Bilotaitės patarėjos ir buvusios skyriaus vadovės Agnetos Ladek elektroninį laišką, kurį, jos prašymu, platina partijos skyriai.

„Jie vis dar galvoja, kad pagrindinis priešas esu aš ir turi kažkokios „anoniminės Laisvės TV komandos darbuotojos“ laišką, kuriame ji matė mane vieną vakarą Belmonte uždaroj salėj susitinkantį su Sauliumi Skverneliu ir Luku Savicku. Ir, matyt, besitariantį kaip sužlugdyti konservatorius.

Tačiau be to, kad taip per partijos skyrius yra platinamas visiškas kliedesys, nes jokiam restorane niekada nesu susitikinėjęs nei su S.Skverneliu, nei su L.Savicku, nei su Vaciu Maslionka. Ir net jei būčiau susitikęs – tame nėra absoliučiai nieko blogo, nes medijos žmonės bendrauja su politikais“, – laiško turinį nupasakojo A.Tapinas.

Visgi, anot jo, laiško pabaigoje išsakyta mintis – dar įspūdingesnė.

„VRM ministrės patarėja apgailestauja, kad „niekada šios informacijos netikrinome ir nesiaiškinome pagrįstumo“. Čia kaip suprasti – ar konservatoriai gali naudoti kažkokius resursus tikrinti informaciją, kas su kuo susitinka ir ką daro?

Tiesiog nuostabu“, – dėstė visuomenininkas.

Primename, kad visuomeninkas A.Tapinas pradėjo tyrimą apie savivaldos politikų piktnaudžiavimą kanceliarinėmis lėšomis.

Kilus skandalui, konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis pranešė apie poreikį perkrauti visą sistemą, o partijos prezidiumas pranešė inicijuojantis pirmalaikius Seimo rinkimus.

Jiems nepavykus, premjerė Ingrida Šimonytė žada atsistatydinti.