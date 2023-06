V. Bakas: prokuratūra turėtų pradėti tyrimus dėl A. Bilotaitės įsakymu sulaikytų migrantų

„Manyčiau, po tokių sprendimų, tais atvejais, kada žmonės buvo sulaikomi ministrės įsakymu, prokuratūra turėtų pradėti tyrimus ir turi būti keliamas ne politinės atsakomybės klausimas (...). Turi prasidėti oficialūs tyrimai ir taikoma teisinė atsakomybė už tai, kad ministrė iš tūkstančių žmonių atėmė laisvę. Vaikų, moterų vyrų... Tai šiaip yra nusikaltimas. Neteisėtas laisvės atėmimas nėra jokia politinė atsakomybė. Tai yra teisinis, baudžiamosios atsakomybės klausimas“, – Eltai sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys V. Bakas.

Seimo narys abejojo, ar A. Bilotaitė, sulaukusi tokių KT išvadų, prisiims politinę atsakomybę ir paliks Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybę. Tai, pasak jo, yra susiję su viso Ministrų kabineto laikysena – anot V. Bako, Vyriausybė jaučiasi nebaudžiama.

„Ši Vyriausybė ir būtent ši ministrė, konkrečiai Agnė Bilotaitė – jie jaučiasi nebaudžiami. Ir tų antikonstitucinių ir neteisės pavyzdžių mes galime rasti ir daugiau. Jie jaučiasi nebaudžiami, jie neturės jokios politinės atsakomybės, nes valdančioji partija, kuri ją delegavo, būtent taip ir žiūri į žmogaus teisių sistemą – kad jų galima nepaisyti“, – aiškino politikas.

KT sprendimas nenustebino: politika buvo statyta ant antikonstitucinių pamatų

Nors teigė nuodugniai neišanalizavęs KT sprendimo, V. Bakas akcentavo, kad teisininkų išvados jo nenustebino. Politikas nurodė, kad jau anksčiau ragino VRM laikytis teisės normų ir nestatyti migracijos politikos, pasak jo, ant antikonstitucinių pamatų.

„Tiesą sakant, kad visa migracijos valdymo politika ir iniciatyvos buvo statomos ant antikonstitucinių pamatų – tas buvo aišku nuo pat pradžių, nes tai nėra XIX amžius. Mes negyvename XIX amžiaus Europoje“, – aiškino Seimo narys.

„Ką darė mūsų vidaus reikalų ministrė savo įsakymais – ji įteisino tokią visišką teisinę tradiciją, kuri galiojo iki tarptautinės teisinės sistemos, iki pirmųjų konstitucijų, kuomet galima paimti, atimti iš žmogaus laisvę be jokių paaiškinimų, be jokių sprendimų, be jokios teisės apskųsti tokį sprendimą“, – apgailestavo jis.

„Tai archaizmas. Ir natūralu, kad Konstitucinis Teismas sako, kad taip elgtis negali jokia valstybė“, – pridūrė Seimo demokratas.

ELTA primena, kad trečiadienį KT nustatė, jog neteisėtai šalies sieną kirtusių migrantų sulaikymas ir priverstinis apgyvendinimas užsieniečių registravimo centruose prieštarauja Konstitucijai.

Tokį sprendimą KT priėmė išnagrinėjusi migranto, atvykusio į Lietuvą iš Irako, skundą. Pastarasis prašė KT įvertinti įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatas.

Skundą pateikęs prieglobsčio prašytojas nurodė esąs įsitikinęs, kad negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuriuo leidžiama apriboti asmens laisvę be teismo sprendimo neapibrėžtam laikui, be teisinių procedūrinių garantijų, kurios užtikrintų teisminę priežiūrą.

Į teismą kreipęsis migrantas tvirtino, kad Konstitucijoje garantuojama asmens laisvė yra viena pagrindinių prigimtinių asmens teisių, jos apribojimas leistinas tik tuomet, kai tai yra būtina ir neišvengiama, griežtai laikantis įstatymo reikalavimų. Pareiškėjo nuomone, teisinis reguliavimas, leidžiantis apriboti asmens laisvę be teismo sprendimo neapibrėžtam laikui, be procedūrinių garantijų, pažeidžia Konstituciją.

Įstatyme nustatyta, kad prieglobsčio prašytojai, kol nepriimtas sprendimas įleisti juos į Lietuvą, laikinai apgyvendinami specialiuose centruose be teisės laisvai judėti, jeigu dėl masinio užsieniečių antplūdžio šalyje yra paskelbta ekstremalioji situacija. Šis ribojimų terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.