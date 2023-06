Tarptautiniame Jelgavos smėlio festivalyje – Lietuvos menininko sėkmė

Grupės „Ah-Ha“ hito „Take On Me“ įkvėptai T.Povilionio smėlio skulptūrai tarptautinis žiuri skyrė trečią vietą.

Šiemetinio Jelgavos smėlio skulptūrų festivalio tema – pasauliniai muzikos hitai. Juos smėlio skulptūrose atvaizdavo septyniolika skulptorių iš devynių šalių: Indonezijos, JAV, Mongolijos, Ispanijos, Nyderlandų, Ukrainos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos.

Pirmąją vietą festivalyje pelnė lopšinę smėlio skulptūroje atvaizdavusi Latvijos menininkė Agnesė Rudzite-Kirilova. Antroji vieta buvo skirta menininkui iš Mongolijos Munkh-Erdene Tsagaanui už grupės „Guns N' Roses“ hito „November Rain“ interpretaciją.

Žiuri simpatijų prizus pelnė dvi Latvijos menininkės: Grupės „USA for Africa“ hitą „We Are The World“ smėlio skulptūroje atvaizdavusi Sanita Ravina ir grupės „Queen“ hitą „I want to break free“ smėlio skulptūroje įkūnijusi Anita Ravina.

Festivalio lankytojų dėmesį turėtų patraukti ir įspūdinga demonstracinė Latvijos skuptorių Karlio ir Majos Ylių, kurią menininkai sukūrė įkvėpti grupės „The Beatles“ kompozicijo „Yellow Submarine“.

Smėlio skulptūras kūrusių menininkų požiūrį į pasaulinius hitus su savuoju kiekvienas lankytojas galės palyginti mobiliuoju telefonu nuskaitęs prie kiekvienos skulptūros esančius du QR kodus. Nuskaičius pirmąjį kodą bus galima išgirti patį hitą, o nuskaičius antrąjį – išgirsti šį hitą smėlio skulptūroje išreiškusio menininko komentarą.

Dvi dienas truksiantis festivalis turėtų patraukti ir muzikos mėgėjų dėmesį. Pasta saloje esančioje koncertų salėje po atviru dangumi koncertuos Lauris Reinikis, „Credo“, „De Speakable“, „Very Cool People“ ir Paula Saija, grupės „Sudden Lights“ ir „Dzelzs vilks“. Ypatingas dėmesys šiemet bus skirtas vaikams. Jų laukia atrakcionai, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai.

Per dvi smėlio Jelgavos skulptūrų festivalio dienas jame apsilanko apie 25 tūkstančiai žiūrovų.

Trečdalis lankytojų čia atvyksta iš Lietuvos.

Dar tiek pat žmonių šias skulptūras užsuka apžiūrėti vėliau. Smėlio skulptūros yra demonstruojamos iki rudens.