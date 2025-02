K. Budrys Vašingtone paragino sąjungininkes didinti išlaidas gynybai: Europa privalo daryti daug

Tą jis akcentavo trečiadienį Vašingtone vykusiame „Globsec“ forumo atidarymo renginyje.

Savo kalboje ministras pabrėžė, kad iki šiol dalis Aljanso sąjungininkų neskiria 2 proc. nuo BVP gynybai, nors dėl to buvo sutarta 2014 metų NATO susitikime Velse. Jo teigimu, buvo įdėta per mažai pastangų ir per pastaruosius dvejus metus tam, kad NATO regioniniai planai būtų patikimai įgyvendinti.

„JAV indėlis į NATO gynybos biudžetą sudaro apie du trečdalius viso biudžeto, Europos – likusią dalį. Tai nėra sąžiningas pasidalinimas užtikrinant kolektyvinę gynybą. Europa privalo daryti daugiau, kad taptų stipresnė. Nuo mūsų visų bendrų investicijų į gynybą priklauso, kiek stiprus ir pajėgus bus NATO Aljansas“, – pranešime cituojamas ministras.

„Globsec“ forumas – prieš du dešimtmečius inicijuota ir tradicine tapusi Vidurio Europos debatų platforma, kurioje diskutuojama strateginėmis užsienio politikos, ekonomikos ir saugumo temomis.

ELTA primena, kad K. Budrys dalyvauja dvi dienas Vašingtone vykstančiame saugumo forume „Globsec“. Planuojama, kad vizito metu jis taip pat susitiks su JAV administracijos pareigūnais.