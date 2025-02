L. Kasčiūnas kviečia liberalus vienytis prieš R. Žemaitaitį: jis tik Putino nėra apdergęs

„Mes, kaip opozicija, turėsime kartu veikdami su Liberalų sąjūdžiu, sukurti tokį bastioną, kuris saugotų mūsų valstybę nuo neigiamų įtakų“, – laidoje „Iš esmės“ pirmadienį kalbėjo L. Kasčiūnas.

„Aš tikrai svarstyčiau apie galimybę su Liberalų sąjūdžiu turėti bendrą šešėlinę Vyriausybę. Jei pavyktų susitarti dėl opozicijos lyderio – irgi būtų nuostabu“, – akcentavo jis.

Kaip skelbta anksčiau, antradienį L. Kasčiūnas ketina susitikti su Liberalų sąjūdžio lydere Viktorija Čmilyte-Nielsen.

Visgi, politikas stebėjosi, kodėl socialdemokratų deleguotas premjeras Gintautas Paluckas iki šiol toleruoja skandalingus „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimus.

„Aš nežinau, kiek reikia G. Paluckui, kad R. Žemaitaitis ir toliau iš visų tyčiotųsi. (R. Žemaitaitis – ELTA) ir iš jo tyčiojosi, ir iš visos Lietuvos tyčiojosi važinėdamas ir kalbėdamas melus“, – sakė L. Kasčiūnas.

„Manau, kad Žemaitaitis yra Palucko atsakomybė, ypač po šios dienos“, – sakė politikas, galvoje turėdamas pirmadienį vykusį koalicinės tarybos posėdį.

Anot jo, pastaruoju metu vidinėse diskusijose paskendusi koalicija ir toliau egzistuos, net ir tuo atveju, jei nesikeistų R. Žemaitaičio retorika.

„Kol jie vienysis dėl valdžios, tol koalicija bus. Bet aš galiu garantuoti, kad net jei šiandien pasikalbėjo, rytoj Žemaitaitis vėl išvažiuos kur nors arba įsijungs feisbuką ir apdergs (…) Jis yra apdergęs Bideną, Trumpą, Macroną (…) Jis tik Putino nėra apdergęs. Jis sau neleidžia V. Putino apdergti ir mes žinome dėl kokių priežasčių. Tai yra veikėjas, kuris jau veikia prieš valstybės interesus. Socdemams atrodo, kad visai tai yra gerai. Tai čia yra jų atsakomybė“, – sakė L. Kasčiūnas.

Pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio metu dalis valdančiosios daugumos atstovų išsakė savo priekaištus dėl valdančiosios daugumos partnerio, „Nemuno aušros“ pirmininko R. Žemaitaičio retorikos. Tuo metu premjeras G. Paluckas sakė, kad posėdyje nebuvo poreikio priimti jokių sprendimų, susijusių su diskusijas keliančiais „Nemuno aušros“ pirmininko pareiškimais. Vyriausybės vadovo teigimu, valdančioji dauguma yra tvari ir pasirengusi tęsti darbą.

R. Žemaitaitis reiškė viešą kritiką Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimui reikšmingai didinti asignavimus krašto apsaugai, o Seimo pirmininkui S. Skverneliui paraginus tuo abejojančius politikus nuvykti į Ukrainą, „aušrietis“ pareiškė nematąs prasmės to daryti.

R. Žemaitaitis taip pat susitikimuose su rinkėjais kritiškai atsiliepė apie prezidentą Gitaną Nausėdą, tikindamas, esą šalies vadovas siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai.

S. Skvernelis šiuos R. Žemaitaičio pasisakymus pavadino besitęsiančia dezinformacijos kampanija ir nurodė, jog „aušriečio“ pozicijos neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų.

Tuo metu pats šalies vadovas pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami. Be to, G. Nausėda akcentavo, jog „aušriečių“ pirmininkas už tokias kalbas ir gąsdinimus „turėtų sėsti į teisiamųjų suolą“.

R. Žemaitaitis netruko sureaguoti į tokius pareiškimus – anot Seimo nario, tokia Prezidentūros laikysena gali būti vertinama kaip politinis persekiojimas.

Savo ruožtu premjeras Gintautas Paluckas kelissyk kartojo, kad nereikėtų sureikšminti skandalingų R. Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybės vadovo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ar Prezidentūros pasipiktinimą sukėlęs šalies vadovo pasiūlymų iškraipymas jokių realių neigiamų pasekmių neturi. Be to, sulaukdamas raginimų sukontroliuoti nerimstančius koalicijos partnerius, ministras pirmininkas pareiškė neketinantis to daryti.