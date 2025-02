L. Kukuraitis: yra lūkestis, kad R. Žemaitaitis nebevaikščios raudonomis linijomis

„Buvo tiesus ir atviras pasikalbėjimas. Tokių reikia kur kas dažniau. Turėjome galimybę tiek mes išsakyti, kas rūpi, kur mes matome tas ne kartą įvardytas raudonąsias linijas, ir išgirsti atsakymus iš savo partnerių“, – po posėdžio žurnalistams sakė L. Kukuraitis.

„Susakėme lūkesčius. Taip pat mūsų pozicija – į komunikaciją mes taip pat reaguosime komunikacija. Kai matysime, kad raudonos linijos peržengiamos, mes tikrai reaguosime tiek koalicijos viduje, tiek išorėje. Ir yra sutarta, kad toliau dirbame ir ruošiamės svarbiai pavasario sesijai“, – dėstė jis.

L. Kukuraitis leidžia suprasti, jog šiuo metu R. Žemaitaitis dar neperžengia vadinamųjų raudonų linijų, tik jomis laviruoja.

„Tomis raudonomis linijomis, mūsų vertinimu, yra vaikščiojama. Yra lūkestis, kad nebebus vaikščiojama“, – dėstė jis, aiškiai neatsakydamas, ar tiki, jog „aušrietis“ gali laikytis sutartų principų.

„Pagyvensime – pamatysime. Šiuo atveju, kaip ir sakiau, išsakyti lūkesčiai ir mūsų žingsniai – į komunikaciją reaguosime komunikaciškai“, – pažymėjo „Vardan Lietuvos“ narys, nurodydamas, jog R. Žemaitaičio retorikai nurimus, demokratai darbuosis koalicijoje ir toliau.

Demokratų frakcijos seniūnas taip pat įvardijo, kas yra minėtos raudonosios linijos.

„Tai yra tos temos, kurios buvo įvardytos viešai. Nuo tarptautinių įsipareigojimų, kurie yra numatyti koalicinėje sutartyje – pilna parama Ukrainai iki Ukrainos pergalės. Taip pat kalbame apie koalicijos partnerių diskreditavimą viešai ir kiti dalykai. Taip pat – ir valstybės institucijų diskreditavimo klausimai, turint galvoje, kad šiuo metu esame atsakingi už valstybės institucijas. Bei visuomenės gąsdinimas, kai tam nėra priežasties“, – akcentavo L. Kukuraitis.

Visgi, paklaustas, ar R. Žemaitaitis posėdžio metu pripažino, jog kalbėdamas šiomis temomis jis peržengė ribas ar padarė klaidą, Seimo narys neatsakė.

„Šito nekomentuosiu“, – tepasakė jis.

L. Kukuraičio teigimu, itin svarbu, jog nuo šiol koalicijos gretose būtų daugiau vidinės komunikacijos. Anot jo, artimiausiu metu taip pat ketinama patvirtinti koalicinės tarybos darbo reglamentą, kuris apibrėš, kaip valdančiųjų lyderiai bendrauja tarpusavyje, derina pozicijas.

Iš dalies pateisina premjero laikyseną

L. Kukuraitis taip pat įvertino premjero Gintauto Palucko laikyseną – pastarasis nebuvo linkęs sureikšminti R. Žemaitaičio pareiškimų.

Seimo nario manymu, taip ministras pirmininkas siekia išsaugoti valdančiąją daugumą.

„Manau, kad tai racionaliai pasirinkta, bandant išlaikyti koaliciją tokią, kokia yra“, – samprotavo L. Kukuraitis.

„Turint galvoje, kad ateina svarbūs dalykai dėl antrosios pensijų pakopos, tiek mokestiniai pakeitimai, turbūt yra labai akivaizdus interesas. Šia prasme aš suprantu, kad premjeras daro viską, kad koaliciją išliktų“, – sakė jis.

Ar „Vardan Lietuvos“ suvažiavime bus sprendžiama dėl likimo koalicijoje – neaišku

Anksčiau „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis buvo užsiminęs, jog kovo pradžioje vyksiančiame partijos suvažiavime bus diskutuojama dėl padėties valdančiojoje koalicijoje.

Anot L. Kukuraičio, laikas ir darbas koalicijoje iki suvažiavimo parodys, ar šie klausimai tebebus keliami.

„Kovo 8-oji dar už mėnesio. Tikrai, manau, bus galimybių pamatyti, kaip mums sekasi koalicinės tarybos formate“, – apibendrino frakcijos seniūnas.

Dalis valdančiosios daugumos atstovų pastaruoju metu kalbėjo apie būtinybę šaukti koalicinės tarybos posėdį ir aptarti viešojoje erdvėje rezonansą kėlusius „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimus. Parlamentaras reiškė viešą kritiką Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimui reikšmingai didinti asignavimus krašto apsaugai, o Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui paraginus tuo abejojančius politikus nuvykti į Ukrainą, „aušrietis“ pareiškė nematąs prasmės to daryti.

R. Žemaitaitis taip pat susitikimuose su rinkėjais kritiškai atsiliepė apie prezidentą Gitaną Nausėdą, tikindamas, esą šalies vadovas siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai.

S. Skvernelis šiuos R. Žemaitaičio pasisakymus pavadino besitęsiančią dezinformacijos kampanija ir nurodė, jog „aušriečio“ pozicijos neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų.

Tuo metu pats šalies vadovas pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami. Be to, G. Nausėda akcentavo, jog „aušriečių“ pirmininkas už tokias kalbas ir gąsdinimus „turėtų sėsti į teisiamųjų suolą“.

R. Žemaitaitis netruko sureaguoti į tokius pareiškimus – anot Seimo nario, tokia Prezidentūros laikysena gali būti vertinama kaip politinis persekiojimas.

Savo ruožtu premjeras Gintautas Paluckas kelissyk kartojo, kad nereikėtų sureikšminti skandalingų R. Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybės vadovo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ar Prezidentūros pasipiktinimą sukėlęs šalies vadovo pasiūlymų iškraipymas jokių realių neigiamų pasekmių neturi. Be to, sulaukdamas raginimų sukontroliuoti nerimstančius koalicijos partnerius, ministras pirmininkas pareiškė neketinantis to daryti.

„Supraskite, koalicija tai ne koks nors cirkas, o partneriai – ne žvėrys, o aš ne koks nors dresuotojas, kad su botagu ar skanėstais mėginčiau vienaip ar kitaip priversti ką nors kaip nors elgtis“, – TV3 televizijai teigė G. Paluckas.

Paskutinį kartą koalicinė taryba buvo sušaukta dar praėjusiais metais – gruodžio pabaigoje.