Pravėrė partijų pinigines: kas turi daugiausiai pinigų politinei kampanijai finansuoti?

Remiantis politinės kampanijos iždininkų pateiktais duomenimis, didžiausią dalį šios sumos – 36,7 tūkst. eurų – sudaro lėšos, kurias pervedė pačios politinės organizacijos. Virš 19 tūkst. eurų iki š. m. vasario 11 d. yra suaukoję fiziniai asmenys. Dar 5,5 tūkst. eurų yra skyrę patys kandidatai į merus iš savo asmeninių lėšų.

Daugiausiai lėšų rinkimų politinei kampanijai finansuoti, vasario 11 dienos VRK turimais duomenimis, yra gavę Lietuvos socialdemokratų partijos keliami kandidatai (17 962 eurus), Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatai į metus (16 727 eurus) ir Liberalų sąjūdžio keliami politikai (14 510 eurų).

Toliau rikiuojasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kurios kandidatai politinei kampanijai finansuoti yra gavę 10100 eurų.

Mažiausiomis lėšomis šioje politinėje kampanijoje disponuoja politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ keliama kandidatė (1823 eurai) ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ keliama kandidatė, kuriai kol kas fiziniai asmenys yra paaukoję 179,99 eurus.

Duomenų apie „Nemuno aušros“ kandidatų parėmimą finansinėmis aukomis šioje politinėje kampanijoje VRK dar nėra gavusi.

Jeigu fizinis asmuo nėra deklaravęs savo pajamų, jis gali paaukoti politinės kampanijos dalyviui ne daugiau kaip 60 eurų. Norėdamas pervesti didesnę sumą, jis turėtų būti deklaravęs savo pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Tokių asmenų, kurie yra parėmę patinkantį kandidatą didesne kaip 60 eurų suma, šiuo metu yra 20 – 15 vyrų ir 5 moterys.

1 vyras yra skyręs didesnę kaip 10 tūkst. eurų auką kandidatui paremti. 12 vyrų ir 4 moterys yra pervedę į politinės kampanijos dalyvio sąskaitas įvairaus dydžio sumas nuo 100 iki 1000 eurų. 2 vyrai ir viena moteris yra paaukoję pasirinktiems kandidatams sumas, siekiančias nuo 60 iki 100 eurų.

Remti rinkimuose dalyvaujančius kandidatus galima tik atliekant banko pavedimą į politinės kampanijos dalyvio (jokiu būdu ne kandidato asmeninę) sąskaitą. Aukoti kandidatams grynaisiais pinigais Rinkimų kodeksas draudžia.

VRK primena, kad politinės kampanijos dalyviai duomenis apie gautas aukas politinei kampanijai finansuoti ir aukotojus turi pateikti VRK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos. Per tokį patį terminą VRK taip pat turi būti informuota apie politinės kampanijos dalyvio patirtas išlaidas ar prisiimtus finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir sudarytų sutarčių tekstus. Apie mažų aukų rinkimo kitomis priemonėmis sutartis VRK turi būti informuota ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.