A. Veryga: tie, kas susikonstravo valdančiąją daugumą, ir turi galvoti, kaip su ja gyventi

„Valstiečiai“ dabar nesvarstė to klausimo. Aš tik priminsiu, kad dar kai vyko rinkimai, mes buvome išreiškę tokį norą bendradarbiauti ir net talkinome socialdemokratams antruose turuose. Atsitiko taip, kaip atsitiko. Ir dabar tai jau yra atsakomybė politikų, kurie taip susikonstravo valdančiąją daugumą, ir jie dabar ir turi galvoti, kaip su ta dauguma gyventi“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga.

„Mes tikrai nesiveržiame niekur griauti kažkokių koalicijų, nesame kažkokie destruktoriai. Kiekviena politinė jėga ateina ne kokią nors koaliciją gelbėti, o ateina įgyvendinti savo programą – mes gi pažadus duodame rinkėjams per rinkimus. Tai jeigu kažkas atsitiktų ar valdančiojoje daugumoje, ar formuotųsi kažkas iš naujo – kaip ir formuojant šitą (daugumą – ELTA), jeigu mes gautume pažadą, įsipareigojimą, kad mūsų pažadai duoti rinkėjams galės būti įgyvendinti per programą, tai, manau, tada kiekviena politinė jėga galvoja apie dalyvavimą valdžioje, nes dėl to eina į politiką“, – dėstė jis.

Tiesa, A. Veryga pažymėjo, jog nepaisant viešumoje besitęsiančių koalicijos partnerių ginčų, premjeras Gintautas Paluckas tvirtina, kad padėtis valdančiojoje daugumoje yra stabili. Todėl kalbos apie koalicijos griūtį, LVŽS atstovo teigimu, primena „būrimą iš kavos tirščių“.

„Bet čia yra toks, žinote, būrimas iš kavos tirščių, nes šiandien girdžiu tiktai tokius paspėliojimus, kad čia tuoj viskas subyrės, kad tuoj visi išsilakstys, ir tuo pačiu metu girdime premjero pareiškimus, kad viskas čia yra puiku, kad tiesiog užsidarę pasiginčijome, o viešumoje vienas ant kito kalbame kas ant seilės užeina, kritikuojame ir panašiai. Jeigu jiems tinka toks veikimo būdas, jeigu jie jaučiasi gerai ir tiki, kad įgyvendins duotus pažadus, vienas ant kito kalbėdami važinėdami po regioną, tai jų pasirinkimas“, – pažymėjo A. Veryga.

Anksčiau LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis yra teigęs, jog įtampas koalicijoje kelianti „Nemuno aušra“, jo manymu, bus pašalinta iš valdančiosios daugumos. Tačiau politikas akcentavo, jog „valstiečiai“ pakeisti „aušriečius“ koalicijoje neketina.

Kalbos dėl naujosios centro-kairės koalicijos griūties kilo dar praėjusių metų gruodį, kai „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, jog trauksis iš daugumos, jeigu Seimui nebus pateikta jo kandidatūra į parlamento vicepirmininkus.

Vėliau R. Žemaitaitis savo retoriką šiuo klausimu keitė – jis išlieka kandidatu į Seimo vadovybę, tačiau viešai partneriams nebegrasina trauktis iš daugumos. Tiesa, kritikos „aušrietis“ sulaukė ir dėl savo pareiškimų apie Ukrainą, Lietuvos saugumo ir gynybos klausimus.

Reaguodamas į tai, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami.

„Manau, kad čia kalbame apie labai trumpą laiką, kuomet pakeitimai tiesiog bus neišvengiami. Visi suvoks, kad tai yra neišvengiama“, – interviu „Verslo žinių“ podkastui „Kontekstai“ sakė G. Nausėda.

ELTA primena, kad 8 mandatus Seimo rinkimuose iškovojusi LVŽS nutarė dirbti išvien su 3 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovais. Partijos suformavo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją, kuri dirba Seimo opozicijoje.

Tiesa, po rinkimų „valstiečiai“ buvo projektuojami į koalicijos gretas – socialdemokratai konsultavosi su LVŽS dėl galimo bendro darbo. Visgi, galiausiai „valstiečių“ atstovai į valdančiąją daugumą nebuvo pakviesti.