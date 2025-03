Po KAM žinios dėl minų – R. Žemaitaičio pasipriešinimas: argumentai – netikėti

Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pranešus, kad Lietuva, kartu su Lenkija, Latvija ir Estija ketina trauktis iš priešpėstines minas draudžiančios Otavos konvencijos, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad jis yra „prieš“ tokį žingsnį, nes su juo šis sprendimas nebuvo derintas, be to, kaip argumentą „prieš“ jis įvardijo ir per Lenkiją ir Latviją vykstantį rusiškų prekių tranzitą.