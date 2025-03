Prezidentūra prabilo apie sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams bei įvertino Seimo narių balsavimą prieš

„Prezidento pozicija nėra pasikeitusi, geopolitinė padėtis nėra pasikeitusi. Ji šiaip jau pablogėjusi per tuos porą metų. Per tuos porą metų nuo 2023 m., kai pirmą kartą pradėjome kalbėti apie sankcijų suvienodinimą Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, per tuos dvejus metus Baltarusija tapo branduoline valstybe, kurioje dislokuoti Rusijos branduoliniai ginklai, t. y. dar labiau su Rusija susiliejusi valstybė ir atskirti jas darosi vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Todėl problema niekur nedingo, prezidento požiūris niekaip nepasikeitė“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo F. Jansonas.

F. Jansonas neįžvelgia nieko blogo, jog Užsienio reikalų ministerija laikosi kitokio požiūrio nei Prezidentūra ir siūlo tik pratęsti ribojimus, jų nesuvienodinant.

„Tie požiūriai nebūtinai turi sutapti su prezidento požiūriu“, – sakė jis.

Įvertino dalies parlamentarų balsavimą prieš sankcijų pratęsimą

Komentuodamas dalies Seimo narių pasirinktą poziciją balsuoti prieš sankcijų pratęsimą, F. Jansonas teigė, kad dalis jų suprato savo klaidą. Vis dėlto, prezidento patarėjas teigė nesuprantantis kai kurių neva ekonominių argumentų, kuriais remiantis buvo balsuojama prieš.

„Aš suprantu, kai eksportuodamas neturi rinkų ir prarandi pinigus, tai taip. Kokiu būdu iš importo čia kažkas kažką praranda, tai jau turėtų „Nemuno aušros“ ekonomistai papasakoti detaliau“, – kalbėjo F. Jansonas.

„Bet manau, kad kiekvienas turi savų požiūrių, savų meilių ar nemeilių Rusijai ar Baltarusijai, bet Lietuvos valstybės pozicija nemanau, kad kažkada pasikeis artimiausiu metu“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė siūlymui pratęsti nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.

Šiuo metu įstatyme dėl nacionalinių sankcijų numatyta, jog šios ribojamosios priemonės yra taikomos iki 2025 m. gegužės 2 d. Siūloma šį terminą metams nukelti.

Pastaruoju įstatymu Rusijos ir Baltarusijos piliečiams sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Taip pat draudžiamas Rusijos piliečių judėjimas per Europos Sąjungos (ES) išorės sieną, o atvykstantieji vertinami dėl papildomų rizikų.

Be to, teisės aktu apribota Rusijos piliečių teisė Lietuvoje įsigyti nekilnojamojo turto, įvežti Rusijos ir Baltarusijos kilmės žemės ūkio produktus ir pašarus, Ukrainos grivinas.

Tuo metu konservatoriai Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis ir Valdas Rakutis ragina griežtinti nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, dažnai grįžinėjantiems į tėvynę – siūloma naikinti tokių asmenų leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Jų siūlyme numatyta panaikinti Baltarusijos ir Rusijos piliečiams išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jie per pastaruosius 3 kalendorinius mėnesius daugiau kaip kartą vyko į Baltarusiją ar Rusiją.

Pažymima, jog būtų numatomos ir atitinkamos išimtys – pavyzdžiui, ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius krovinių ir keleivių vežimus vykdančiose įmonėse, vykdantiems tarptautinius vežimus į ES valstybes ar iš jų, vykstant per Lietuvą tranzitu.