Teismas: eksministrė M. Navickienė turėjo informuoti Seimo valdybą apie asmeninę kelionę į Dubajų

Teismas trečiadienį priimtu sprendimu atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

Kaip skelbia teismas, M. Navickienė teismo prašė panaikinti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išvadą dėl 2023 m. vasario mėnesį įvykusios kelionės.

Pareiškėja savo skunde argumentavo, kad įstatymai ir Seimo statutas nenustato aiškios prievolės Seimo nariui raštu informuoti Seimo valdybą apie asmeninę kelionę ne Seimo sesijos metu, jei ji vyksta į trečiąją šalį.

Taip pat M. Navickienė teigė, kad jos kelionė vyko kasmetinių atostogų metu ir dėl to neturėjo būti taikomi Seimo kelionių tvarkos apribojimai. Be to, mano, kad turėjo būti atsižvelgta į Seimo statute nustatytas išimtis, taikomas Seimo nariams, kurie eina ir ministro pareigas.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad pareiškėja, į asmeninę (privačią) užsienio kelionę vykdama savo kasmetinių atostogų metu, turėjo laikytis Aprašo 11 punkto reikalavimų, t. y. apie šią kelionę informuoti Seimo valdybą.

Teismas išaiškino, kad Aprašo 11 punkte įtvirtintas reikalavimas Seimo nariui, ne Seimo sesijos metu ketinančiam išvykti į užsienio kelionę (išvyką) ne į Europos Sąjungos valstybę narę ar Šengeno valstybę, apie išvykimą raštu informuoti Seimo valdybą yra taikomas visoms kelionėms, taip pat ir asmeninėms.

„Aplinkybė, kad minėta kelionė vyko kasmetinių atostogų metu, taip pat negali būti laikomas teisėtu pagrindu apie šią kelionę neinformuoti Seimo valdybos“, – paskelbė teismas.

Dėl argumento, kad Seimo nariams, kurie eina ir ministro pareigas, taikomos išimtys, teismas paaiškino, jog ši išimtis susijusi tik su informavimu apie nedalyvavimą Seimo posėdžiuose ir nėra susijusi su kelionių tvarka.

Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.

ELTA primena, kad buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė iš posto pasitraukė kilus skandalui dėl ryšių su tolima giminaite ir finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ savininke Ieva Trinkūnaite bei jos sugyventiniu, už sukčiavimą kalėjusiu Vilhelmu Germantu.

Viešojoje erdvėje iškylant vis daugiau informacijos apie M. Navickienės sutuoktinį Mindaugą Navicką bei I. Trinkūnaitę bei V. Germantą, jų valdomus verslus, teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“.

Visgi, sprendimą trauktis iš pareigų M. Navickienė priėmė po to, kai 15min.lt paskelbė, jog ši su I. Trinkūnaite ir V. Germantu privačiu lėktuvu keliavo į Dubajų. Iš pradžių negalėjusi paaiškinti, kas finansavo šią viešnagę, vėliau konservatorė deklaravo, jog tai buvo dovana.

M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Anot politikės, su ja bendrauta retai, o apie I. Trinkūnaitės sugyventinio V. Germano nusikalstamą praeitį nieko nežinojo.