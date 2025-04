JAV ambasadorė: nemanau, kad būtume galėję pargabenti savo karius namo be kritinės ir būtinos Lietuvos pagalbos

„Tai, kad įvyko prieš dvi savaites Pabradėje, buvo itin skaudu. Tačiau jaučiame didelį palengvėjimą, žinant, kad kariai buvo rasti ir kad jie grįžo į JAV žemę. Ir, svarbiausia, kad jų šeimos turi atsakymus. Ir dėl to labai noriu padėkoti Lietuvos institucijoms, visai visuomenei – už paramą, kurią matėme pastarąsias kelias savaites“, – antradienį Seime žurnalistams sakė JAV ambasadorė.

„Žinote, mačiau kaip įvykio vietoje ieškojome karių. Ir ką mačiau – mačiau vieną komandą. Nebuvo jokių atskirų tautybių, nebuvo skirtingų šalių vėliavų ant pečių. Visi dirbo kaip viena komanda. Tai aljansas, tai draugystė, tai partnerystė. Ir dėl to esame labai dėkingi. Nemanau, kad praėjusią savaitę mes būtume galėję pargabenti savo karius namo be kritinės ir būtinos Lietuvos pagalbos. Ir dėl to esu labai dėkinga ir noriu tai išsakyti savo vyriausybės vardu“, – kalbėjo K. C. McDonald.

Ji taip pat pabrėžė, jog JAV karių buvimas Lietuvoje yra itin svarbi atgrasymo politikos dalis.

„Misija, kurioje dalyvavo šie kariai ir kuri yra Pabradėje, yra ypatingai svarbi. Tai misija apie atgrasymą, tai misija apie pajėgumų kūrimą, galios kūrimą. Ir ką pamatėme per pastarąsias dvi savaites – tą galią. Matėme galią šioje vienybėje“, – dėstė ji, pažymėdama, jog Lietuva amerikiečių karius vertina ir traktuoja kaip savus.

„Stovime vieningi, stovime kartu. Ir Jungtinės Valstijos labai didžiuojasi galėdamos būti kartu su Lietuva. Ačiū labai už jūsų paramą“, – apibendrino ambasadorė.

ELTA primena, kad praėjusios savaitės ketvirtadienį prie Katedros aikštės išlydėti pratybų Pabradėje metu žuvę JAV kariai.

Daugiau nei prieš savaitę iš pelkės netoli Pabradės poligono buvo ištrauktas nuskendęs šarvuotis ir rasti dingę žuvusių JAV karių kūnai.

Keturi kariai su vikšrine mašina M88 „Hercules“ Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje dingo prieš dvi savaites.

Netrukus po pranešimo apie nelaimę buvo pradėta paieškos bei gelbėjimo operacija, prie kurios prisidėjo tiek Lietuvos, tiek JAV kariai, ugniagesiai gelbėtojai, Karinės oro pajėgos, pasieniečiai, sąjungininkai iš Lenkijos ir Estijos bei kiti pareigūnai ir ekspertai.

Lietuvos generalinė prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą karių mirties priežasčiai nustatyti.