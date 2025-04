G. Nausėda teikia I. Segalovičienės kandidatūrą į valstybės kontrolierius

Seimo darbotvarkėje nurodoma, kad antradienį ši kandidatūra bus pristatyta parlamentarams.

Kaip skelbia Prezidentūra, pristatydamas savo pasirinkimą, šalies vadovas pabrėžė, kad I. Segalovičienė – nepaprastai darbšti, profesionali, principinga ir vertybiškai orientuota kandidatė, puikiai išmananti vadybos principus ir pasirengusi siekti efektyvaus valstybės lėšų naudojimo.

„Tikiuosi iš Valstybės kontrolės aktyvesnio įsitraukimo į valstybės biudžeto formavimą, tai padėtų sudėtingu laikotarpiu išlaikyti fiskalinę drausmę.

Be to, būtina ir toliau didinti Valstybės kontrolės rekomendacijų kokybę ir stiprinti poveikį viešajam valdymui. Prie to neabejotinai galėtų prisidėti ir kryptingos pastangos taikyti inovacijas – didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto, automatizuotus, tikralaikius sprendimus.

Neabejoju, kad I. Segalovičienė, įsigilinusi į viešojo valdymo stebėsenos ir vertinimo temas bei sukaupusi vertingos praktinės patirties, yra tinkamiausia kandidatė siekti šių tikslų“, – Prezidentūros pranešime spaudai cituojamas prezidentas.

I. Segalovičienė šalies vadovo vyriausiaja patarėja pradėjo dirbti 2019 metų rugpjūtį, o kadenciją baigiantis M. Macijauskas Valstybės kontrolei vadovauja nuo 2020 metų gegužės.

Anksčiau ji yra dėsčiusi Kauno technologijos universiteto (KTU) Viešosios politikos ir administravimo institute, dirbusi šio universiteto Strateginio planavimo departamente kokybės užtikrinimo srityje.

Vėliau I. Segalovičienė buvo Kauno miesto mero patarėja socialiniais, švietimo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimais, o į Prezidentūrą atėjo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vadovo pareigų.

I. Segalovičeinė baigė KTU viešojo administravimo magistro studijas, atliko mokslinius tyrimus viešojo administravimo stebėsenos ir vertinimo temomis, taip pat stažavosi Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje.

Valstybės kontrolierių Seimas prezidento teikimu skiria 5 metų kadencijai.

Baigiantis dabartinio Valstybės kontrolės vadovo Mindaugo Macijausko kadencijai, šalies vadovas Gitanas Nausėda į šias pareigas planuoja teikti savo vyriausiosios patarėjos Irenos Segalovičienės kandidatūrą, remdamasis šaltiniais, prieš tai rašė portalas „15min“.

Tiesa, portalui susisiekus su galima pretendente, pati I. Segalovičienė šios informacijos nepatvirtino.

Savo ruožtu prezidento atstovas spaudai Ridas Jasiulionis atskleidė, kad prezidentas kandidatą turi ir apie jį visuomenė bus informuota artimiausiu metu.

