Sugriežtinus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų kirtimo tvarką, fiksuoti pavieniai asmenų apgręžimo atvejai

Kaip Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas spaudai Giedrius Mišutis, praėjusią savaitę, balandžio 18 dieną, įsigaliojus sugriežtintai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų kirtimo tvarkai, iki šiol fiksuoti tik pavieniai atvejai, kai sieną mėginta kirsti motociklais ir kitomis transporto priemonėmis, kuriomis to daryti nebegalima.

„Šalčininkuose, pavyzdžiui, iš Lietuvos į Baltarusiją net nebuvo bandoma vykti, tad ir nereikėjo nieko apgręžti. Penki atvejai buvo, kai asmenys buvo neįleisti, nes bandė į Lietuvą atvykti su motorinėmis priemonėmis.

Medininkuose neįleisti trys asmenys, bandę iš Baltarusijos į Lietuvą atvažiuoti ir apie 15 asmenų bandė išvažiuoti iš Lietuvos į Baltarusiją. Tai tiek buvo nepraleista“, – statistiką pristatė G. Mišutis.

Anot jo, dar prieš įsigaliojant naujai tvarkai, pagal kurią Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punkuose sieną kirsti galima tik automobiliais, sieną pereinantys asmenys buvo iš anksto informuojami apie bręstančius pokyčius.

„Dar prieš įsigaliojant tiems pakeitimams, buvo tam tikrą laiką įspėjami žmonės, kertantys sieną, vairuodami motorolerius ar motociklus, kad ateina toks laikas, kai tai daryti nebus galima ir tokia informacija plačiai pasklido. Dėl to buvo nemažai telefoninių skambučių, apie tai pasienio punktuose klausdavo, tai tas preliminarus, paruošiamasis darbas, paskleidžiant žinią, kad įsigalioja tokie apribojimai, matyt, sumažino tų bandymų jau po laiko važiuoti per sieną su motoroleriais ir motociklais“, – dėstė VSAT atstovas.

Kaip pasakojo G. Mišutis, pasieniečiai šį ilgąjį savaitgalį fiksavo bendrai padidėjusį važiuojančiųjų į Baltarusiją ir iš jos skaičių žmonių. Pasak VSAT atstovo, tokia tendencija veikiausiai susijusi su tuo, kad šventinis Velykų savaitgalis sutapo su tuo, kad ir Baltarusijoje buvo ilgasis savaitgalis.

„Jei paprastai į vieną pusę per parą sieną kerta iki 1700 žmonių, tai savaitės pradžioje, balandžio 15 dieną, iš Lietuvos į Baltarusiją fiksuotas didesnis judėjimas – 1800, balandžio 16 dieną – beveik 2000, o balandžio 17 ir 18 dienomis sienos kirtimų skaičius pasiekė po 2300 kartų per parą. Kalbu apie išvykstančius į Baltarusiją. Pikas buvo balandžio 19 dieną, kai fiksuota 2400 išvažiuojančiųjų iš Lietuvos į Baltarusiją“, – apie padidėjusius važiuojančiųjų į Baltarusiją žmonių srautus pasakojo G. Mišutis.

Leido sieną kirsti tik automobiliais

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Vyriausybė nutarė sugriežtinti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų kirtimo tvarką – nuspręsta šiose vietose leisti per sieną vykti tik automobiliais.

Iki šiol Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus drausta kirsti tik pėstiesiems ir dviratininkams.

Be to, tęsiantis ekstremaliai situacijai dėl užsieniečių antplūdžio, Vyriausybė nutarimu numatė teisę laikinai riboti judėjimą Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose. Tokius ribojimus būtų galima pritaikyti esant pagrindui manyti, jog asmenų judėjimas per punktą organizuojamas dirbtinai, skatinamas ar vykdoma dalyvaujant Baltarusijos režimo institucijoms ir taip kelia grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Nurodoma, jog pastarieji pokyčiai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose inicijuoti dėl to, jog Baltarusija toliau instrumentalizuoja migrantus ir neteisėtai gabena juos per Lietuvos pasienio kontrolės punktus.

Išplatintame Vyriausybės pranešime taip pat nurodoma, kad pastaruoju metu stebimi Baltarusijos pareigūnų bandymai migrantus nukreipti per pasienio kontrolės punktus jiems neturint reikiamų dokumentų ar neatitinkant Šengeno sienų kodekso reikalavimų.

Be to, pastebima, kad 2025 m. išaugo asmenų, kertančių valstybės sieną motociklais, mopedais ar motoriniais dviračiais, skaičius. 2024 m. I ketvirtį fiksuoti 285 tokie atvejai, o 2025 m. I ketvirtį – 6170 atvejai. Nacionalinio krizių valdymo centro išvadoje pažymima – neatmestina, kad šiame sraute yra ir užsienio žvalgybų tarnybų užverbuotų asmenų, turinčių priešiškų tikslų Lietuvos atžvilgiu.

Šiuo metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje veikia tik du – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktai. Kiti keturi punktai yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.

Taip pat nuo pernai pavasario nutrauktas pėsčiųjų ir dviratininkų vykimas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus, uždraustas keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte.

Be to, iki 50 proc. apribotas leidimų skaičius, išduodamas reguliarų tarptautinį keleivių vežimą autobusais vykdantiems Baltarusijos ir Lietuvos vežėjams.