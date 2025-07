F. Jansonas: nelegalių migrantų srautai nėra tokie, kad reikėtų uždarinėti sienas

„Akivaizdu, kad vyksta domino efektas – Vokietija privėrė sienas su Lenkija, Lenkija privėrė sienas su Lietuva. Koks kitas žingsnis galėtų būti? Lietuva priveria sienas su Latvija? Bet tai nebūtų teisinga“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė šalies vadovo patarėjas.

Pasak F. Jansono, Lietuva savo ruožtu efektyviai užkardo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos srautus, nesiimdama kraštutinių priemonių Šengeno erdvėje. G. Nausėdos patarėjas vylėsi, kad ir Lenkija dėl neteisėtos migracijos nesiims dar griežtesnių veiksmų.

„Šiuo atveju, jeigu reikia padėti latviams tvarkytis su nelegalia migracija jų pusėje, Lietuva jau tai daro ir gali daryti dar didesniu mastu.

Savo darbą mūsų tarnybos atlieka ne uždarinėdamos sienų, bet tikrindamos atskirus automobilius šalies viduje. Tikimės, kad Lenkija žiūrės paprastai panašiai, nes, kai tu pasižiūri į tų sustabdytų nelegalių migrantų srautus, kokie eina per Latviją, kokie eina per Lietuvą ir kokie eina per Lenkiją, supranti, jei latviai turi problemų, tai šiuo atveju jos nėra tokio dydžio, kad reikėtų uždarinėti sienas“, – komentavo F. Jansonas.

ELTA primena, kad Lenkija nuo liepos 7 d. laikinai įvedė patikras prie Vokietijos ir Lietuvos sienų, siekdama sustabdyti nelegalių migrantų atvykimą.

„Laikinas kontrolės atkūrimas Lenkijos ir Vokietijos pasienyje yra būtinas siekiant apriboti ir iki minimumo sumažinti nekontroliuojamus migrantų srautus į abi puses“, – ministrų kabineto posėdyje sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ir pridūrė, kad tokie patys patikrinimai bus vykdomi ir prie Lietuvos sienos.

„Suprantame, kad šis sprendimas atsilieps žmonių judėjimo laisvei“, bet „kito kelio nėra“, sakė jis.

Tikrinimai pasienyje vykdomi 13-oje vietų: Ogrodniki (Lietuvos pusėje – Janaslavas, Lazdijai, Lazdijų r.), Budzisko (Salaperaugis, Kalvarija, Kalvarijos sav.), Trakiszki (geležinkelis, Mockava, Kalvarijos sav.), Grzybina (Varteliai, Vištytis, Vilkaviškio r.), Sudawskie (Vygreliai, Vilkaviškio r.), Krejwiany (Liubavas, Vilkaviškio r.), Poszeszupie (Žiogaičiai, Reketija, Kalvarijos sav.), Trompole (Trumpaliai, Kalvarijos sav.), Krejwiany (Senieji Alksnėnai, Kalvarijos sav.), Burbiszki (Galiniai, Lazdijų r.), Dusznica (Tarnauka, Lazdijų r.), Podlaski (Kalėdiškiai, Lazdijų r.), Berżniki (Kauknoris, Kapčiamiestis, Lazdijų r.) punktuose.