Į Lietuvos teritoriją ties Nida iš Rusijos galėjo įplaukti povandeninis dronas

Rugpjūčio 2 dieną naujienų portalui „Kas vyksta Neringoje“ buvo pranešta apie keistą sujudimą Kuršių mariose. Anot „Kuršių marių regatą“ stebėjusių neringiškių, Nidoje pasieniečiai vykdė „kažkokią misiją“.
„Buvo matoma, kad netoli baržos pasieniečių kateris labai įnirtingai kažkokį povandeninį droną gaudo. Tai buvo ne tradicinė situacija, nes šioje Karšių marių vietoje pasieniečiai beveik neplaukioja“, – portalui sakė apie incidentą pranešęs vyras.
Sieną galimai kirto neaiškus plaukiojantis mechanizmas
Kaip ketvirtadienį, rugpjūčio 7 dieną, portalą „Kas vyksta Neringoje“ informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Aistė Žalnieraitienė, vandenyje buvo pastebėtas objektas, kuris galėjo į Kuršių marias patekti iš Rusijos pusės.
„Š. m. rugpjūčio 2 d. Kuršių mariose buvo stebimas objektas – plaukiojimo priemonė, kuri galimai kirto Lietuvos Respublikos sieną. VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai vykdo aplinkybių patikrinimą, po kurio priims sprendimą dėl Ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – komentavo A. Žalnieraitienė.
Portalas „Kas vyksta Neringoje“ jau yra rašęs, kad Kuršių marios – galvos skausmas pasieniečiams. Pernai Neringos pasienio užkardos vadas pulkininkas leitenantas Artūras Čebatavičius portalui teigė, kad teritorinėje jūroje bėdų dažnai nekyla, tačiau šiemet stebimas sujudimas ir Baltijos jūroje. Per ją plaukęs Meinardas Valkevičius prie Lietuvos išvydo Rusijos povandeninį laivą.
Pasitaikė ir kitų provokacijų
Portalas taip pat primena, kad šią vasarą Lietuvos pajūrio regione buvo fiksuojamas neįprastai didelis bepiločių orlaivių (dronų) avarijų skaičius. Trikdžiai buvo skleidžiami ir per vykusią regatą.
Profesionalūs operatoriai ne kartą pranešė apie staigius GPS signalo praradimus, valdymo sutrikimus bei netikėtus dronų nukrypimus nuo trajektorijos – net teisėtai vykdant skrydžius su leidimais.
