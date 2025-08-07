I. Ruginienė suabejojo dėl idėjos steigti Regionų ministeriją: nėra visuomenės palaikymo

„Tikrai buvo užduotas tonas tam, o mes Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje jau tam (Regionų ministerijos steigimui – ELTA) ruošėmės ir planavomės.
Tiesa, šį klausimą norėčiau aptarti su prezidentu. Matau visuomenės apklausas dėl šios ministerijos ir nežadu jos formuoti vien dėl to, kad tiesiog reikia. Girdžiu visuomenės opiniją – palaikymo ši idėja nesulaukia“, – Eltai teigė I. Ruginienė.
Be to, tęsė ji, reikėtų iš naujo įvertinti visus argumentus, kodėl nauja institucija yra reikalinga. Tas pats klausimas, sako I. Ruginienė, turėtų būti aptartas ir su visa socialdemokratų partija.
„Bet, kaip sakiau, dar neturėjau progos šia tematika pakalbėti su prezidentu ir galbūt yra argumentų, apie kuriuos aš nežinau. Šis klausimas, be abejonių, turės būti sprendžiamas ir partijos viduje“, – teigė laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
ELTA primena, kad idėjai steigti Regionų ministeriją praėjusių metų rugsėjį palaikymą išreiškė šalies vadovas G. Nausėda.
LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ visuomenės apklausa parodė, kad naujos institucijos steigimui nepritaria daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų – 67 proc.
Apie tai, kad nauja ministerija sustiprintų regionus, yra kalbėjęs ir šiuo metu laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Interviu Eltai jis buvo nurodęs, kad nauja Regionų ministerija Lietuvoje galėtų pradėti veikti jau 2026 m.
Įstatymų paketą dėl Regionų ministerijos atsistatydinusi XIX-oji Vyriausybė planavo parengti ir pateikti Seimui dar šiais metais.