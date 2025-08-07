I. Ruginienei užėmus ministro pirmininko postą, į Seimą grįžtų partnerystės įteisinimo klausimas

„Manau, kad Konstitucinio Teismo išaiškinimas mums diktuota tai, kad tas procesas turės būti atnaujintas Seime. Iš socialdemokratų pusės turime nuostabų žmogų, atstovaujantį žmogaus teisių komitete. Tai yra pirmininkas Laurynas Šedvydis. Mes jau šiek tiek esame apsitarę šiuo klausimu su juo. Aš labai tikiuosi, kad su mano pagalba komitetas imsis lyderystės ir organizuos diskusijas, nes šitas klausimas tikrai reikalauja tiek diskusijų, tiek tam tikrų sprendimų, kuriuos mums padiktavo Konstitucinis Teismas“, – LRT Radijui ketvirtadienį akcentavo I. Ruginienė.
„Niekada neatsisakiau savo vertybių, visada pasisakiau už žmogaus teises. Man atrodo, būtų dabar labai keista, jei kalbėčiau kitaip“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.
Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę L. Ruginienę.
ELTA primena, kad šių metų balandį KT konstatavo, kad tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Teismas savo nutarime akcentavo, kad, atsižvelgiant į tai, poros dėl partnerystės įregistravimo gali kreiptis į teismus.
Praėjusios kadencijos Seimas bandė išspręsti partneriams aktualų klausimą, siūlydami Civilinės sąjungos įstatymo projektą. Klausimas yra įveikęs dvi stadijas Seime – trūksta paskutinio balsavimo.
