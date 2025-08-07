Lietuvos pasieniečiai sulaikė dar tris į Latviją iš Baltarusijos įsibrovusius migrantus

Kaip dažnai tokiais atvejais būna, pasinaudodami gabentojo paslaugomis, užsieniečiai neteisėtai iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Trečiadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai, patruliuodami kartu su kolegomis iš Viešojo saugumo tarnybos, ties Smėlynės kaimu Zarasų rajone sustabdė patikrinti automobilį „Škoda Roomster“.
Vienatūrį su latviškais valstybinio numerio ženklais ir įmonės „Bolt“ logotipu vairavo 39-erių Latvijos pilietis. Jame, be vairuotojo, sėdėjo trys jauni svetimtaučiai. Jie pasieniečiams pateikė Latvijos prieglobsčio prašytojo pažymėjimus, iš kurių paaiškėjo, kad latvis per Lietuvą gabena 19-os, 21-erių ir 22-ejų Alžyro piliečius. Kitokių asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų migrantai neturėjo.
VSAT pareigūnai automobilį ir visą jo ekipažą sulaikė.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Neteisėtus migrantus gabenęs latvis atsidūrė Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpoje, artimiausiu metu bus nuspręsta, kokias kardomąsias priemones jam skirti.
Trys iš Latvijos neteisėtai pasišalinę alžyriečiai apgyvendinti viename iš Vilniaus pasienio rinktinės padalinių. Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus jie turėtų būti perduoti Latvijos pasieniečiams.
VSAT informuoja, kad pirmąjį šių metų pusmetį buvo sulaikyti 352 neteisėti migrantai, kurie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, dažniausiai – Vokietiją. Šiemet šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su analogišku praėjusių metų sausio–birželio laikotarpiu, yra padidėjęs pustrečio karto. 2024 m. pirmąjį pusmetį buvo sulaikyta 140 tokių atėjūnų.
Neteisėti migrantai iš Latvijos vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų, bet apsirūpinę svetimais arba klastotais kelionės dokumentais renkasi maršrutinius autobusus, net traukinius ar naudojasi pavežėjų paslaugomis.
Dalis migrantų būna tie, kuriuos Latvijos pasieniečiai sulaiko ir kurie tuomet šioje šalyje pasiprašo prieglobsčio. Pradėjus tokių prašymų nagrinėjimo procedūras, jie nelaukia sprendimų, o iš anksto suplanavę neteisėtai sprunka iš Latvijos ir taip pat bando per Lietuvą bei Lenkiją vykti minėtu nelegaliu maršrutu.
Iš šiemet pirmąjį pusmetį sulaikytų 352 vadinamuoju latviškuoju keliu vykusių migrantų 157 įkliuvo Lietuvos pareigūnams, 195 – Lenkijos. Tokius atėjūnus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms iš Latvijos.
Per šių metų pirmuosius 6 mėnesius dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pradėjo 25 ikiteisminius tyrimus. Buvo sulaikytas 31 migrantų gabentojas.
Absoliuti dauguma užsieniečių buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos, vienu atveju – iš Lenkijos. Tarp Lietuvos pasieniečių sulaikytų neteisėtus migrantus gabenusių asmenų pagal pilietybes daugiausia buvo Ukrainos (12), Latvijos (4) ir Lietuvos bei Moldovos (po 3) piliečių.
„Šiemet Latvija ir toliau patiria agresyvų Baltarusijos organizuojamos neteisėtos migracijos spaudimą. Į Latviją sausio–liepos mėnesiais brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyti dar anoje pusėje 8 183 migrantai.
Tai 8,5 karto daugiau nei mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 958 atėjūnams. Beje, į Lenkiją šiemet iki rugpjūčio 1 d. nesėkmingai brovėsi dar daugiau migrantų – kone 19 tūkst.“, – pastebi VSAT