S. Skvernelis apie R. Duchnevičiaus žmonos verslą: turėčiau sakyti, kad viskas teisinga

„Keliame atvirą klausimą, svarstysime ir tą darysime iki konsultacijos su partijos valdybos nariais. Norime žinoti jų nuomonę, nes nuomonių yra visokių“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams kalbėjo S. Skvernelis.
Politikas teigė kartą pasakęs viešai, kad koalicija su „aušriečiais“ buvo klaida, tą, primena jis, yra padaręs ir prezidentas Gitanas Nausėda.
„Žodis ne žvirblis, jis yra pasakytas. O kaip toliau bus, tai... partijos suvažiavime aš tą pasakiau. Neatsimenu reakcijos, ar buvo plojimai, ar švilpimai, bet mes dabar šitą klausimą vėlgi turėsime svarstyti partijos valdyboje, frakcijoje. Tas procesas laukia“, – sakė jis.
Paklaustas, ar gali keistis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lūkesčiai dėl ministerijų ar kitų postų, S. Skvernelis tiesiogiai į klausimą neatsakė. Jis pažymėjo tik tiek, kad 19–osios Vyriausybės sutartis baigė galioti, o ruošiant naują 20–osios Vyriausybės koalicinę sutartį galima pradėti nuo pradžių arba remtis jau ankstesniu dokumentu, peržvelgiant tam tikrus punktus.
„Kai pasibaigia sutartis, tai rengiant naują sutartį, tu gali (pradėti – ELTA) nuo balto popieriaus lapo, arba gali turėti paruoštuką – tiesiog seną sutartį ir žiūrėti, ką verta perkelti, ko neverta perkelti“, – kalbėjo jis.
Kaip jau buvo skelbta, trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.