VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžta 20 neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį fiksavo 67 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį pranešė apgręžę 194 neteisėtus užsieniečius, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 990.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.