VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžta 20 neteisėtų migrantų

2025 m. rugpjūčio 7 d. 11:10
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą pasieniečiai apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Iki tol kelias paras buvo neapgręžtas nė vienas užsienietis arba buvo apgręžiami 4–5 užsieniečiai.
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį fiksavo 67 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį pranešė apgręžę 194 neteisėtus užsieniečius, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 990.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
