Istorinis sprendimas: Lietuvoje teismas pirmą kartą pripažino tos pačios lyties poros šeimą

Sprendimą priėmė Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, kurią inicijavo Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA), bendradarbiaudama su advokatu Aivaru Žilvinsku. Teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės forma ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti.
„Šis teisinis procesas yra tik dalis visumos, nes viskas prasidėjo ir tęsėsi keletą metų ir gimė iš nevilties – kai dalis Lietuvos piliečių yra laikomi nelygiaverčiais savo valstybės akyse. Mūsų politikai per ilgai delsė imtis atsakomybės, todėl teko eiti į teismus. Džiaugiamės, kad teismas pasirinko užtikrinti lygias teises mūsų porai, kurios siekė įteisinti santykius partnerystės forma“, – sako Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis.
„Šis sprendimas aiškiai parodo, kad paprasti eiliniai žmonės patys pajėgūs ginti savo teises su teismų pagalba, netgi tada, kai yra įstatymų spragų ir kai politikai, žadėję aukso kalnus, nieko nedaro ir neketina daryti, nebent tik siekia priskirti sau svetimus nuopelnus. Mūsų dėka šios bylos pradėtos dar 2023 m., pasiekė visas aukščiausias instancijas, Konstitucinį Teismą, galiausiai Europos Žmogaus Teisių Teismą, kurio sprendimų dar laukiama. Ši iškovota pergalė – vilties ženklas visoms poroms, kurios laukia, kada bus pripažintos, ir su džiaugsmu suteiksime teisinę pagalbą tokioms poroms, kviečiame drąsiai kreiptis“, – teigia advokatas Aivaras Žilvinskas, atstovavęs merginų porai teisme.
Šis sprendimas priimtas po Konstitucinio Teismo 2025 m. balandžio 17 d. nutarimo, kuriuo pripažinta, kad valstybės neveikimas partnerystės srityje pažeidžia Konstituciją. Nors įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs partnerystės teisinio reguliavimo, teismas pažymėjo, kad teisės spraga negali būti pagrindas ignoruoti žmonių teises.
Ką šis sprendimas reiškia kitoms poroms?
Šis teismo sprendimas neišvengiamai turės platesnių pasekmių ir kitoms tos pačios lyties poroms Lietuvoje – jis parodo, kad teisinis šeimos santykių pripažinimas yra įmanomas teismine tvarka, net ir nesant įstatymo. Tačiau tokia situacija – nepriimtina. Sprendimas siunčia aiškų signalą Seimui ir Vyriausybei: tolesnis delsimas priimti partnerystės registravimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ne tik gilina teisinį netikrumą, bet ir didina valstybės atsakomybę. Jei sprendimų nebus, bylų skaičius neišvengiamai augs, o politikų neveikimą turės kompensuoti teismai.
