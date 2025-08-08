K. Budrys: stiprinant kovos su dronais pajėgumus patirtį ir žinias galėtume perimti iš Ukrainos

Anot ministerijos, susitikime ministrai aptarė oro erdvės apsaugos stiprinimo priemones, paramos Ukrainai, energetinio saugumo klausimus, taip pat kovą su Rusijos vykdoma piktybine veikla Europos šalyse ir Europos Sąjungos plėtros klausimus. Teigiama, kad susitikimą inicijavo Ukraina.
„Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmės peržengia sienas ir kelia grėsmę mūsų valstybių piliečių ir kritinės infrastruktūros saugumui. Oro gynybos ir antidroninių pajėgumų stiprinimas – iššūkis, reikalaujantis koordinuotų regioninių veiksmų. Šioje srityje patirtį ir naujausias žinias galėtume perimti iš Ukrainos“, – susitikimo metu sakė K. Budrys.
Pasak laikinojo ministro, dabartinė geopolitinė situacija reikalauja platesnio regioninio požiūrio bei koordinuotų valstybių veiksmų, siekiant atsakyti į Rusijos vykdomus hibridinius išpuolius ir energetinio spaudimo priemones.
Kaip praneša ministerija, Ukrainos, Rumunijos ir Moldovos „trikampio“ bei „Liublino trikampio“ platformas jungiančiame susitikime dalyvavo Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Silvija Coiu ir Moldovos užsienio reikalų ministras Mihajus Popšojus. Nuotoliniu būdu dalyvavo laikinai einantis pareigas Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
ELTA primena, kad liepos 28 d. policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Dronas Jonavos rajone esančiame poligone buvo rastas rugpjūčio 1 d.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė iš pradžių kalbėjo, jog neatmetama galimybė, kad Lietuvoje užfiksuotas objektas – Ukrainos oro gynybos disorientuotas dronas. Tokių atvejų, ministrės teigimu, ateityje gali būti ir daugiau.
Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
