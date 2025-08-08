Lrytas išsiaiškino, kodėl E. Sabutis atsitraukė: jam suteiktas specialiojo liudytojo statusas

„Patvirtiname, kad tiriant savivaldybės biudžeto išmokų teisėtumą 2019–2023 metų kadencijos Jonavos rajono savivaldybės Tarybos nariams yra priimtas sprendimas apklausti Eugenijų Sabutį kaip liudytoją, kuris prokuroro nutarimu apklausiamas apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – Lrytas patvirtino Kauno generalinės prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Nurodoma, kad prokuratūra ir ikiteisminio tyrimo įstaigos neteikia daugiau komentarų dėl atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose numatomų atlikti procesinių veiksmų laiko, vietos ir kitų aplinkybių.
Apie tai E.Sabutis galėjo sužinoti dar Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo metu. Jo pradžioje kandidatas ryžtingai pristatė savo viziją, tačiau prieš pat balsavimą pranešė, kad traukiasi iš kovos, neaiškiai prasitaręs, jog viskas pasikeitė ir kažką užsimindamas apie teisėsaugą.
Specialiojo liudytojo statusas suteikiamas paprastai tiems asmenims, apie kuriuos yra tam tikrų duomenų dėl jų galimai padarytos nusikalstamos veikos, bet šių duomenų nepakanka, kad būtų galima pareikšti įtarimus.
Su pačiu E.Sabučiu susisiekti Lrytas nepavyko. Jam sako neprisiskambinantys ir patys socialdemokratai.
Ministro atstovas spaudai Lukas Paškevičius ketvirtadienį Lrytas nurodė, kad pasikalbinti net ir telefonu E.Sabutį bus galima tik kitą savaitę, nes jis išvyko į komandiruotę. Darbotvarkėje nurodoma, kad ta komandiruotė – Lietuvos pajūris.
Ketvirtadienį jis turėjo vieną susitikimą Kretingos rajone su šios savivaldybės meru Antanu Kalniumi ir kitais savivaldybės atstovais. O penktadienį ministras svečiuojasi Klaipėdoje, kur dalyvauja įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ elektrifikavimo objektų apžiūroje.
Daugiau jokių renginių ar susitikimų darbotvarkėje šiomis dienomis nėra.
Lrytas šaltiniai socialdemokratų partijoje dar ketvirtadienį teigė, kad toks staigus E.Sabučio atsitraukimas bus susijęs su gauta nepalankia informacija, greičiausiai – iš teisėsaugos. Iš paties politiko veiksmų pastarosiomis dienomis esą buvo akivaizdu, kad jis norėjo pasivaržyti dėl ministro pirmininko kėdės.
Be to, jį remiantys socialdemokratai manė, kad E.Sabutis turi daugiau šansų už Ingą Ruginienę.
2015 metais E.Sabutis buvo išrinktas į Jonavos rajono savivaldybės tarybą, balandžio mėnesį tapo mero Mindaugo Sinkevičiaus pavaduotoju. 2016–2019 metais jis ėjo Jonavos mero pareigas, o vėliau vėl tapo Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoju.
2020 metais E.Sabutis išrinktas į Seimą, o nuo pernai metų eina susisiekimo ministro pareigas.
Eugenijus SabutisSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Generalinė prokuratūra
Rodyti daugiau žymių