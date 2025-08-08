VSAT: Baltarusijos pasienyje nefiksuota neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį fiksavo 53 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė praėjusią parą apgręžę 129 neteisėtus užsieniečius.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 990.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
Rodyti daugiau žymių