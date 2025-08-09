„Čekiukų“ byla: buvęs Vilkaviškio tarybos narys savivaldybei teikė VSAT dirbančio žento kuro kvitus

Kaip nustatė ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu S. Vabalas, eidamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tarybos narys, klastodamas išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybei, apgaule savo naudai įgijo 1 082 eurus, priklausiusius Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai.
Nemaža dalis pateiktų „čekių“ buvo apmokėti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) užkardoje samdomu darbuotoju dirbančio S. Vabalo žento banko kortele.
Kilus „čekiukų“ skandalui, vėliau į STT iškviestas garbaus amžiaus S. Vabalas labai apgailestavo dėl savo poelgio, per apklausą pareiškė, kad jam net nereikia advokato ir prisipažino kaltas. Jis visas neteisėtai pasisavintas lėšas grąžino savivaldybei ir sutiko, kad jo byla būtų baigta teisme baudžiamuoju įsakymu, nerengiant žodinio posėdžio.
Kauno apygardos teismas šią savaitę buvusį Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį S. Vabalą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo.
Vadinamojoje „čekiukų“ byloje jam skirta tokia pat piniginė bauda, kokią siūlė tyrimą kontroliavęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius – 8 tūkst. eurų. Taip pat uždrausta trejus metus dirbti valstybės tarnyboje – skirta baudžiamojo poveikio priemonė – viešųjų teisių, t. y. teisės būti išrinktam ir teisės būti paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas trejiems metams.
Baudžiamasis įsakymas dar nėra įsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas.
Tarybos narys žento prašė čekių
Baudžiamosios bylos duomenimis, S. Vabalas savo žento kuro čekius teikė savivaldybei, nes norėjo gauti maksimalią kompensaciją tarybos nario veiklai. Ji vienu metu siekė 200 eurų, vėliau suma buvo padidinta iki 300 eurų. Pats asmeniškai S. Vabalas negalėjo išvažinėti tokio kiekio degalų, todėl, norėdamas gauti visą jam priklausomą pagal reglamentą kompensuotiną patirtų išlaidų sumą, jis teikdavo ir žento pirktų degalų čekius.
Per apklausą STT 78 metų S. Vabalas pasakojo, kad 2019–2023 m. kadencijos metu priklausė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, buvo tarybos nariu. Iki tol jis 32 metus dirbo pedagoginį darbą, bet pasikeitus darbinei situacijai ir jam išėjus iš darbo, jis 2,5 kadencijos dirbo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju.
STT tyrėjai teiravosi įtariamojo, kaip dažnai, kur ir kokiu būdu vyko susitikimai su rinkėjais, įvedus šalyje karantiną dėl COVID-19 pandemijos t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 17 d., laikotarpyje nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. lapkričio 4 d., laikotarpyje nuo 2020 m. lapkričio 4 d. iki 2021 m. liepos 1 d.
S. Vabalas pripažino, kad nebuvo organizuoti jokie susitikimai su rinkėjais, o tarybos posėdžiai vykdavo nuotoliu, į gyvus susitikimus nevykdavo, pasijungdavo nuotoliu iš namų. Tačiau čekius jis vis tiek teikdavo, kad gautų tuos pinigus, t. y. 200 eurų, o vėliau 300 eurų.
Nors iš tikrųjų tarybos narys nevažinėdavo, darbas vykdavo nuotoliu, jis teigė esą vis tiek dirbdavo, vykdydavo savo kaip tarybos nario pareigas, todėl čekius teikė ir pandemijos metu, nes šios išmokos buvo jam kaip atlyginimas už jo kaip tarybos nario veiklą.
„Jis nuoširdžiai manė, kad gali taip elgtis ir tuos pinigus paimti. Pasirodo, negali, todėl ir pinigus grąžins“, – rašoma teismo dokumentuose.
Vardiniai čekiai nuo apgaulės savivaldybės neapsaugojo
S. Vabalas pasakojo, kad kuro čekius teikdavo kiekvieną mėnesį. Degalinėje užpylus kuro, gaudavo vardinį, t. y. išduotą jo vardu ir pavarde, kuro įsigijimo čekį, nustatytą dieną jį nunešdavo buhalterijai kartu su telefono ryšio patirtų išlaidų sąskaitomis.
„Pristatydamas čekius (S. Vabalas – ELTA) žiūrėdavo, kad bendra suma neviršytų 200 eurų, o vėliau – 300 eurų sumos. Teikdavo ir savo čekius, bet jo užpilamo kuro sumos būdavo nedidelės, todėl kuro čekius paimdavo ir svetimus, paprašydavo žento“, – rašoma teismo baudžiamajame įsakyme.
Buvęs tarybos narys tikino, kad žentui už duotus čekius nemokėdavo, niekaip su juo neatsiskaitydavo, jis paprašė, o vyriškis sutiko jam padėti. Visus pinigus, kuriuos jam savivaldybė kompensuodavo, jis pasilikdavo sau, žentui nieko neduodavo, pastarasis jokios finansinės naudos negavo.
Bylos duomenimis, kuro čekiai būdavo vardiniai, todėl degalinėje perkant degalus, žentas kasoje pasakydavo uošvio duomenis, kasininkas juos suvesdavo ir čekis būdavo jau vardinis, t. y. išduotas S. Vabalo vardu. Tokį čekį politikas pristatydavo buhalterijai ir jame nurodyta pinigų suma jam būdavo kompensuojama.
S. Vabalas tyrėjams pasakojo, kad pinigų sumos, kurią galima kompensuoti, jis negalėjo pats savo jėgomis išnaudoti, nes pasiskaičiavo, kad jis pajėgus surinkti tik iki 100 eurų sumą, ir tokiu atveju likusi suma liktų savivaldybei. To jis nenorėjo, todėl žinodamas, kad gali kompensuoti iki 200 eurų, vėliau iki 300 eurų sumą, jis susigundė ir paprašė žento jam duoti kuro čekius, nors realiai tą kurą išvažinėdavo savo reikmėms pats žentas.
Žentas STT nedaugžodžiavo
Į apklausą iškviestas S. Vabalo žentas nurodė, kad su uošviu gyvena viename name, jų santykiai geri, vieni kitiems padeda.
„Su uošviu reikia bendrauti“, – sakė liudytojas.
Tyrėjai jo teiravosi, kaip degalų įsigijimo kvitai yra patekę į tarybos nario uošvio patirtų išlaidų ataskaitas.
„Kaip galite paaiškinti šių Jūsų apmokėtų degalų įsigijimo metu išspausdintų kvitų patekimą pas S. Vabalą?“, – teiravosi STT.
Liudytojas nurodė, kad į tokio pobūdžio klausimus, susijusius su S. Vabalu, neatsakys, nes čia yra jo šeima, todėl susilaiko nuo atsakymų apie tai.
Kauno apygardos teismas paskelbė, kad S. Vabalas patvirtino, kad būdamas valstybės tarnautoju, eidamas rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, paprašė liudytojo degalinėse pasakyti kaltinamojo vardą ir pavardę, kad čekiai už kurą būtų kaltinamojo vardu ir tuomet kaltinamasis šiuos čekius, jo, kaip tarybos nario tariamai patirtas degalų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pateikdavo savivaldybės buhalterijai.
Jos darbuotojai, nežinodami apie kaltinamojo neteisėtus veiksmus, įtraukė šias išlaidas į kaltinamojo savivaldybės tarybos nario, avanso apyskaitas, kurias kaltinamasis patvirtindavo parašu ir taip kaltinamasis klastojo tikrus dokumentus „Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitas“, kurių pagrindu gavo apmokėjimus iš savivaldybės administracijos už realiai nepatirtas tarybos nario išlaidas.
„Taip pat nustatyta, kad dėl aukščiau nurodytų S. Vabalas priešingų teisei veiksmų, kai jis, būdamas rajono savivaldybės tarybos nariu, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir tarybos nario teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekdamas turtinės naudos sau, nesant kyšininkavimo požymių, pasinaudojęs tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, tyčiniais veiksmais darydamas aukščiau nurodytas tęstines nusikalstamas veikas, grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą teisinės valstybės principą, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą“, – rašoma teisėjos Aušros Vingilės priimtame baudžiamajame įsakyme.
