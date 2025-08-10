Žinios, kurios šviečia.
Buvusiam G. Nausėdos patarėjui trūko kantrybė: prezidentas atlieka desertinę funkciją

2025 m. rugpjūčio 10 d. 19:57
Interviu
„Kai politiką formuoji pagrindiniu atskaitos atraminiu tašku laikydamas galios žaidimus, tai ir patenki į tokias skalbimo mašinas, ir kaklaraiščius įtraukia į dokumentų naikinimo aparatą. Gerokai paprasčiau būtų tiesiog elgtis nuosekliai ir padoriai, bet šitas kintamasis trinamas iš politinių lygčių“, – taip sudėtingą situaciją, į kurią buvusio premjero Gintauto Palucko skandalų fone pateko prezidentas Gitanas Nausėda, apibūdino komunikacijos ekspertas, buvęs G.Nausėdos patarėjas Aistis Zabarauskas.
