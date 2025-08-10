Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

Praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2025 m. rugpjūčio 10 d. 10:51
Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija šeštadienį nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną bandžiusio kirsti migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu Latvijos pasienyje praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, o Lenkijos pasienio pareigūnų penktadienį į šalį neįleistų migrantų skaičiaus VSAT kol kas nenurodo.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 990.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Migracijos departamentasBaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.