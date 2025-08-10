Praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Tuo metu Latvijos pasienyje praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, o Lenkijos pasienio pareigūnų penktadienį į šalį neįleistų migrantų skaičiaus VSAT kol kas nenurodo.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 990.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.