Varėnos rajone prasideda Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“

2025 m. rugpjūčio 10 d. 11:25
Lietuvos kariuomenė
Rugpjūčio 11 – 22 dienomis Varėnos rajone bei Gaižiūnų poligone vyks Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono organizuojamos vertinamosios lauko taktikos pratybos „Aršus vilkas 2025“. Pratybose dalyvaus apie 350 karių ir 50 technikos vienetų, rašoma Lietuvos kariuomenės pranešime žiniasklaidai.
Pirmąją mokymų savaitę pėstininkų kuopos ir bataliono vadavietė persidislokuos į Varėnos rajoną, kur vykdys gynybos operacijas apgyvendintose vietovėse naudodami pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ ir kitą bataliono kovinę techniką.
Antrąją pratybų savaitę Gaižiūnų poligone padaliniai vykdys skyriaus lygmens kovinio šaudymo pratybas.
Informuojame, kad karinė technika intensyviai judės Varėnos rajono keliais.
Pratybose „Aršus vilkas 2025“ bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, skleidžiami garsai iš garsiakalbių. Ramybės valandomis (nuo 22:00 iki 08:00) didelį garsą skleidžiančios priemonės naudojamos nebus.
Varėnos rajonasLietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionasGaižiūnų poligonas
