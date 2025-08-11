Žinios, kurios šviečia.
D. Šakalienė lankosi JAV: dėmesys bendradarbiavimui dronų srityje

2025 m. rugpjūčio 11 d. 06:09
Lrytas.lt
Laikinai krašto apsaugos ministrės pareigas einanti Dovilė Šakalienė lankosi JAV, kur su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos (PANG) vadovybe aptars galimybę stiprinti bendradarbiavimą dronų srityje.
„Atsižvelgiant į sudėtingą saugumo situaciją su PANG plėtosime bendradarbiavimą dronų ir antidronų sistemų srityje. Ypatingą dėmesį skirsime dronų operatorių ruošimui ir dalinimusi išmoktomis pamokomis“, – vizito išvakarėse sakė D. Šakalienė.
Krašto apsaugos ministerijos teigimu, D. Šakalienė rugpjūčio 11–13 dienomis taip pat susitiks su JAV nacionalinės gvardijos biuro vadu bei gynybos pramonės ir dirbtinio intelekto kompanijų atstovais.
Pensilvanijos nacionalinė gvardija pagal Valstijų partnerystės programą su Lietuva bendradarbiauja nuo 1993 metų.
Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įsigijimai iš JAV sudaro beveik 20 proc. visų Lietuvos įsigijimų.
