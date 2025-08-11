Kontrolierė: VSAT pareigūnai neužtikrino užsieniečių teisės prašyti prieglobsčio

Keturiais skirtingais atvejais prašymai nebuvo priimti iš Kenijos, Somalio, Sudano, Burundžio ir Rusijos piliečių. VSAT tikino, kad Lietuvos sieną su Baltarusija pasienio punktuose bandę kirsti asmenys nepateikė pareigūnams prieglobsčio prašymų, bet to įrodyti negalėjo.
Kaip rašoma pranešime, Seimo kontrolierė savo iniciatyva pradėjo du tyrimus po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie galimai teisės aktų neatitinkantį pasienio pareigūnų elgesį.
Tyrimų metu buvo gauti garso įrašai, kuriuose girdimas aiškiai išreikštas Kenijos ir Sudano piliečių poreikis prašyti prieglobsčio Lietuvoje.
Viename iš garso įrašų moteris nurodo: „We are seeking asylum“ (liet. „Mes prašome prieglobsčio“). Vyriškas balsas lietuviškai atsako: „Kas tai yra? Kas? Ko?“. Toliau vykstančiame pokalbyje moteris bando paaiškinti, kad kalbėjo su Raudonojo Kryžiaus atstovais ir nori prašyti prieglobsčio, bet vyras angliškai pasako nesuprantantis, kas sakoma.
Antrame įraše užfiksuota panaši situacija. Moteris nurodo: „But we can seek asylum“ (liet. „Bet mes galime (turime teisę) prašyti prieglobsčio“. Vyras atsako lietuvių kalba: „Kas čia yra?“. Moteris paprašo kalbėti angliškai, bet sulaukia tik lietuviško „Eikit tenais ir kažką tai darykit“. Ji teigia, kad Raudonojo Kryžiaus atstovai skambino į pasienio punktą ir nurodė prieglobsčio prašytojams likti jame. Vyras lietuviškai atsako: „Aš nesuprantu, ką jūs sakot.“
Pagal įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties, prašymas suteikti prieglobstį yra „užsieniečio bet kokia forma išreikštas kreipimasis dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo.“ Taigi, šis prašymas gali būti išreikštas žodžiu, raštu arba kita suprantamu formatu.
Pasak kontrolierės, tačiau tyrimų metu surinkti duomenys parodė, kad prieglobsčio prašymai nebuvo vertinami nepriklausomai nuo jų formos.
Balandžio 1 d. Somalio piliečiai į Šalčininkų pasienio kontrolės punkte dirbusius VSAT pareigūnus kreipėsi ne tik žodžiu, bet ir raštu – asmenys turėjo parašytus prieglobsčio prašymus ir lapą su užrašu „I ask for international protection in Lithuania“ (liet. „Aš prašau tarptautinės apsaugos Lietuvoje“).
Seimo kontrolierė nustatė, kad raštišką prieglobsčio prašymą VSAT pareigūnai ignoravo ir balandžio 17 d., kai Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte jį pateikti siekė už antikarinę retoriką baustas Rusijos pilietis.
Kenos punkte šiam asmeniui buvo nurodyta prašymą teikti Kybartuose, tačiau ten dirbę pareigūnai nekreipė dėmesio į jiems pateikiamą dokumentą. Rusijos pilietis dar kartą nesėkmingai mėgino prašyti prieglobsčio Lietuvoje vykdamas atgaliniu maršrutu. Tyrimo metu paaiškėjo, kad VSAT jau žinojo apie asmens ketinimus. E. Leonaitės teigimu, tarnybų turėta informacija sudarė visas galimybes iš anksto pasiruošti asmens atvykimui ir užtikrinti jo teises nesudarant papildomų kliūčių.
Kontrolierei taip pat buvo pateiktas birželio 20 d. darytas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip VSAT pareigūnai nepriima rašytinių prieglobsčio prašymų iš Burundžio piliečių, moters ir vyro, ir įteikia jiems sprendimus atsisakyti leisti atvykti į Lietuvą. Įraše matyti, kaip pareigūnas atneša popieriaus lapus, numeta juos ant grindų šalia žmonių ir sako „Go, go“ (liet. „Eikite, eikite“). Nepaisant asmenų bandymų toliau kalbėtis su pareigūnais, jiems dar kartą pakartojama išeiti.
Atsakydama į Seimo kontrolierės kreipimąsi, VSAT paaiškino, kad į Lietuvą norėję atvykti asmenys neteikė pareigūnams prieglobsčio prašymų. Atliekant tyrimą jokia tai įrodanti medžiaga pateikta nebuvo.
VSAT pareigūnai tarnybos metu privalo naudoti nešiojamus vaizdo registratorius, o įrašyti duomenys yra saugomi iki 30 kalendorinių dienų. Pirmojo tyrimo metu nuo kontrolierės kreipimosi į VSAT iki vaizdo medžiagos ištrynimo buvo likę ne mažiau kaip 10 dienų, antrojo – ne mažiau kaip 13 dienų. Taigi, nors dar buvo laiko įrašus išsaugoti, VSAT to nepadarė. Tuo tarpu Šalčininkų pasienio kontrolės punkte dalis vaizdo įrašų neišsisaugojo dėl senstančių akumuliatorių sukeltų techninių gedimų.
Balandžio 7 d. pareigūnų darbas Medininkuose apskritai nebuvo įrašomas, nes vaizdo registratorių veikimas yra susietas su tarnybiniais pažymėjimais, kurie, VSAT teigimu, tą dieną buvo tikrinami.
Atsakyme taip pat nurodyta, kad visais tirtais atvejais budėjusių pareigūnų anglų kalbos lygis siekė nuo A1 iki C1, kai kurie pasieniečiai kalbėjo ir rusų, lenkų kalbomis.
„Kadangi VSAT nė vienu atveju nepateikė jų įvykių versiją patvirtinančių duomenų, buvo vadovaujamasi viešoje erdvėje esančia bei tarptautinių organizacijų suteikta informacija. Svarbu akcentuoti, kad visais nagrinėtais atvejais mes kalbame apie situacijas, kai žmonės siekė prašyti prieglobsčio pasienio kontrolės punktuose, tai yra vietose, kuriose apgręžimai negali būti taikomi. Vis dėlto matyti, kad galimybė prašyti prieglobsčio Lietuvoje tampa vis labiau fiktyvi“, – sako E. Leonaitė.