M. Sinkevičius apie „Nemuno aušrą“: mes linkę išgirsti įvairias prezidento pozicijas

„Mes linkę išgirsti įvairias prezidento pozicijas ir į jas atsižvelgti, ir natūralu, kad tas reikalinga sklandžiam darbui, institucijų bendradarbiavimui. Skirtingos institucijos – ir Seimo dauguma, ir paskirtoji Vyriausybė, ir Prezidentūra – turės kooperuotis, ir veikti išvien, o ne kažkaip konkuruoti ar veikti viena prieš kitą. Taip negalėtų ir neturėtų būti, todėl girdėti vienas kitų nuomones mes turėsime“ , – paklaustas, ar atsižvelgtų į prezidento prašymą į koaliciją nebekviesti „Nemuno aušros“, pirmadienį LRT televizijai teigė M. Sinkevičius.
„Čia yra politinio sutarimo, konsensuso, diplomatijos menas. Čia nėra turbūt ta forma, kad „aš pasakiau“, turiu omeny referuodamas ne į atskirus valstybės vadovus, ne atskirus politinių partijų lyderius. Tiesiog turėsim susitarti, susikalbėti ir rasti tinkamiausią, optimaliausią kelią“, – akcentavo jis.
Visgi, politiko teigimu, lyderystės našta šiuo klausimu tenka valdantiesiems socialdemokratams.
„Prezidentas politiniuose procesuose neabejotinai dalyvauja ir konsultacijos su prezidentu vyksta, bet aš nesu tikras, kiek jis bus toks ketvirtasis ar penktasis, ar pagrindinis partneris, kuris bus lemiantis veiksnys ir imsis kažkokios lyderystės formuojant daugumą? Aš manau, kad ta lyderystės našta ir atsakomybė tenka socialdemokratams“, – kalbėjo socdemas.
Nors M. Sinkevičius sako negirdėjęs, kad prezidentas keistų poziciją „aušriečių“ atžvilgiu, politikas neatmeta, kad jo pozicija paaiškės dar šią savaitę.
„Nesu girdėjęs prezidento nei pakeistos nuomonės, nei fakto, kad jis legitimuoja ar kažkaip kitaip mąsto. Kita vertus, aš manau, kad ši savaitė bus dar kupina įvykių, galbūt kažkokią prezidento poziciją viešai mes dar išgirsime“
Konsultuotis ir su LVŽS
Tuo metu kalbėdamas apie galimą koalicijos dėlionę, M. Sinkevičius patikino, kad po susitikimų su dabartiniais partneriais, socialdemokratai kalbėsis su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovais.
„Aš manau, kad kalbėsime turbūt su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais, jie veikia bendroje frakcijoje. Tai turbūt čia yra realiausia kryptis, su kuriais mes norėsime užmegzti kontaktą ir pasišnekėti. Į dešinę pusę tikrai nesižvalgome“, – dėstė M. Sinkevičius.
Po G. Palucko atsistatydinimo – naujos koalicijos ir Vyriausybės dėlionės
ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol SADM vadovavusią I.Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.
Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.
Mindaugas SinkevičiusNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių