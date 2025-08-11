Mirė žinomas Mažeikių krašto veikėjas Algirdas Vilkas

„Pirmadienį, rugpjūčio 11 dieną, mirė kraštotyrininkas, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas, internetinės Mažeikių krašto enciklopedijos sumanytojas, kelių knygų autorius ir sudarytojas, Mažeikių folkloro ansamblio „Alksna“ įkūrėjas ir vadovas, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas, šiltas, nuoširdus ir atviras Algirdas Vilkas. Ilsėkitės ramybėje, tebūnie Jums rami žemelė“, – feisbuke pranešė Vakaris Jočeris.
Užuojautos kupina žinia pasidalijo ir vietos bendruomenė.
„Nuo sėklos iki žiedo, nuo žiedo iki sėklos sukasi gyvenimo ratas. Pačioje brandoje netikėtai užsidarė žinomo Mažeikių krašto žmogaus ALGIRDO VILKO gyvenimo ratas.
1960 m. vasario 11 d. Krakiuose gimęs, Žemaitijos žemę, dainas ir žmones pamilęs Algirdas čia rado ir savo gyvenimo prasmę. Po studijų Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete (jį baigė 1986 m.) dirbo Mažeikių jaunųjų gamtininkų stotyje (nuo 1988 m. – direktoriumi), įkūrė folkloro kolektyvą „Alksna“, kuriam vadovavo beveik 20 metų. Nuo 2010-ųjų jis – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas ekspertas. Algirdo veiklos sritys buvo įvairios, bet visos susijusios su kraštotyra ir gamta. Jis parašė knygą „Pažinkime Lietuvos vorus“, rinko ir skelbė medžiagą interneto svetainėje „Mažeikių krašto enciklopedija“, iniciavo kraštotyrines konferencijas, organizavo etnografines ekspedicijas, kasmet dalyvaudavo Europos paveldo dienų renginiuose. Už kultūrinę ir švietėjišką veiklą 2015 m. jam buvo įteikta Mažeikių krašto kultūros premija.
Senos nuotraukos, sunykę piliakalniai, išlikę namų pamatai Algirdui pasakojo savas istorijas, kurių jis negalėjo neužrašyti: „Mažeikių rajono išnykę ir nykstantys kaimai“ – knyga, paremta per 15 metų rinkta medžiaga apie šio krašto kaimus ir žmones, duoklė gimtinei – leidinys „Krakiams – 360: po seniūnaitijos kaimus“.
Spėjo išsipildyti dar viena Algirdo svajonė – išleista knyga „Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija. 100 įdomių faktų“. Deja, knygos pristatymas, numatytas vasaros pabaigoje, jau bus kitoks, be kelerius metus ją rengusio autoriaus. Algirdą Vilką retai kada buvo galima sutikti be fotoaparato rankose. Jis fiksavo ir kultūros renginių akimirkas, ir susitikimus su bendraklasiais ar bendrakursiais, ir Merkelio Račkausko gimnazijos šventes, kasdienybę, ir vasaros dangų.
Simboliška, kad paskutinė jo vieša nuotrauka – sužydėjusios hortenzijos. Deja, dar nenusispalvinusios.
Nusispalvins, Algirdai, nes ratas vis dar sukasi – nuo sėklos prie žiedo. Nuo žiedo – prie sėklos...“, – feisbuke rašo Mažeikių Merkelio Račkausko bendruomenė.