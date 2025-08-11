Nutrauktas tyrimas dėl V. Matijošaičio Kaune sukeltos avarijos

Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio sukeltos avarijos. Toks sprendimas priimtas, merui susitaikius su nukentėjusiuoju.
Kaip pranešė prokuratūra, V. Matijošaičio atžvilgiu liepos 7 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Šis tyrimas galiausiai buvo nutrauktas.
„Toks sprendimas priimtas įvykio kaltininkui – Kauno miesto merui Visvaldui Matijošaičiui – susitaikius su nukentėjusiuoju“, – nurodo prokuratūra.
Birželio 30 d. Kauno mieste, Pramonės prospekte, per eismo įvykį V. Matijošaičio vairuojamas automobilis kliudė pėsčiąjį ir jį sužalojo. Iškart po įvykio buvo pradėta administracinė teisena, tačiau gavus išvadą, kad nukentėjusiajam nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ji buvo nutraukta ir pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Anot prokuratūros, eismo įvykyje dalyvavę asmenys ikiteisminio tyrimo metu susitaikė. V. Matijošaitis savo kaltę dėl neatsargaus nusikaltimo padarymo visiškai pripažino ir dėl šio nusikalstamo poelgio gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo.
„Išlaidas, susijusias su žalos atlyginimu nukentėjusiajam, padengė draudimo kompanija“, – nurodė prokuratūra.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino prokurorės nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą.