VSAT: neteisėtų migrantų nefiksuota ketvirtą parą

2025 m. rugpjūčio 11 d. 07:29
Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną bandžiusio kirsti migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Neteisėtų migrantų nefiksuota jau ketvirtą parą iš eilės.
Latvijos pasienyje praėjusią parą taip pat neapgręžtas nė vienas neteisėtas migrantas, o Lenkijos pasienio pareigūnai šeštadienį apgręžė 187 migrantus.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 990.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
