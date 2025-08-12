Dingęs ir 5 metus mokyklos nelankęs berniukas atsirado: rado ne Lietuvoje

Tai portalui Lrytas patvirtino Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė.
„Pareigūnai informavo, kad yra nustatyta berniuko gyvenamoji vieta – jis su mama šiuo metu gyvena Vokietijoje“, – nurodė policijos atstovė.
Pareigūnai visą informaciją esą jau perdavė prokuratūrai – ši priims sprendimą, ar nutraukti, ar vykdyti ikiteisminį tyrimą, vėliau informaciją perduos ir vaiko teisių specialistams.
Apie neeilinį atvejį savivaldybėje portalui Lrytas dar pirmadienį daugiau papasakojo ir Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas.
Paaiškėjo, kad vaiko mama dar šių metų pradžioje vaiko gyvenamąją vietą deklaravo Tauragėje, į savivaldybę moteris kreipėsi su pagalbos prašymu.
„Vaiko mama deklaravo gyvenamąją vietą Tauragės rajone. Prieš tai ji buvo deklaruota visai kitoje savivaldybėje, bet pačioje metų pradžioje ji deklaravo gyvenamąją vietą būtent čia.
Tada ji kreipėsi į mūsų socialinės paramos skyrių. Tiksliai nepasakysiu, dėl kokių išmokų, bet dėl išmokų.
Mūsų socialinės paramos skyrius ėjo per visas procedūras ir tiesiog tikrino informaciją – pasižiūrėjo, kad mūsų mokinių registre tokio vaiko net nėra buvę ir jo nėra“, – komentavo D.Kaminskas.
Tada savivaldybės atstovams jau kilo įtarimas – specialistai nuvyko tuo adresu, kurioje, pagal deklaraciją, ir turėtų gyventi vaikas.
„Jie pasižiūrėjo faktinę situaciją, apklausė kaimynus, ar nėra matę jie tokio vaiko“, – nurodė meras.
Galiausiai paaiškėjo, kad šeima ten negyvena, savivaldybė apie tokią situaciją pranešė vaiko teisių gynėjams.
„Pas mus realiai niekada nebuvo nei to vaiko, nei mamos. O kur jis yra, mes tikrai tokios informacijos negalime žinoti, nežinome, ir čia jau turbūt kitų institucijų kompetencija.
Gal ir yra tas vaikas, tik kitoje savivaldybėje. Nežinome jokios informacijos – ar jis užsienyje, ar Lietuvoje“, – tvirtino D.Kaminskas.
Neaišku ir tai, kokioje mokykloje vaikas mokėsi anksčiau. Pasak Tauragės mero, tai – pirmas toks atvejis jo vadovavimo Tauragei metu.
„Nėra buvę tokio atvejo. 10 metų tarnauju Tauragei, tai pirmą kartą tokia situacija“, – prisipažino D.Kaminskas.
Sureagavo vaiko teisių gynėjai
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Metodinės pagalbos, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnioji patarėja Ugnė Klingerė kiek anksčiau portalui Lrytas atsiųstame komentare teigė, kad vaiko teisių gynėjai patys neatlieka stebėsenos dėl to, kaip vaikai lanko ugdymo įstaigas, todėl mokyklos atstovai, pastebėję, kad vaikas ilgesnį laiką nesilanko mokykloje ar praleidžia daug pamokų, visų pirma, turėtų patys susisiekti su tėvais, aptarti situaciją, aiškintis priežastis.
O tais atvejais, kai vaiko nepavyksta rasti arba tėvai susiduria su sunkumais, užtikrinant vaiko teisę į mokslą – kreiptis į vaiko teisių gynėjus.
„Svarbu pažymėti, kad Vaiko teisių gynėjai gavę informacijos iš savivaldybės ar ugdymo įstaigos atstovų, kad vaikas jau kurį laiką nelanko mokyklos ir nepalaiko ryšių su savo bendraamžiais, tai vertina kaip galimus vaiko teisių pažeidimus.
Vienas pagrindinių prioritetų vaiko teisių gynėjų darbe, gavus pranešimą dėl galimai pažeidžiamų vaiko teisių – įsitikinti, ar tokie įtarimai pagrįsti, o jiems pasitvirtinus – kuo operatyviau pasirūpinti vaiko saugumu. Tačiau jūsų minima situacija yra išskirtinė tuo, kad mes nežinome tikslios vaiko buvimo vietos, todėl kreipėmės į socialinius partnerius padėti nustatyti vaiko buvimo vietą.
Atkreipiame dėmesį, kad prieš išvykstant gyventi į užsienį tėvai turėtų sutvarkyti reikiamus dokumentus. Svarbu deklaruoti savo ir vaikų išvykimą iš Lietuvos. Taip pat svarbu pranešti ugdymo įstaigai, kurią vaikas lanko, apie išvykimą ir, jei reikia, pateikti prašymą išbraukti vaiką iš mokinių sąrašo. Rašant prašymą taip pat svarbu nurodyti priežastį, dėl kurios prašoma vaiką išbraukti bei nurodyti vietą, kur planuojama vykti.
Nusprendus su vaiku išvykti nuolat gyventi į užsienio valstybę, vertėtų iš anksto pasirūpinti tinkamomis gyvenimo sąlygomis, žinoti, kokią ugdymo įstaigą vaikas lankys, kaip bus užtikrinta jo sveikatos priežiūra bei daugelį kitų dalykų“, – tvirtino U.Klingerė.
Jeigu nuolat gyventi į kitą šalį nusprendžia išvykti vienas iš tėvų, su kuriuo – teismo sprendimu – yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, dar prieš kelionę tėvai turėtų sutarti dėl vaiko išvykimo ir gauti buvusio partnerio rašytinį sutikimą dėl šių pokyčių vaiko gyvenime, juk tai keis ir jų su vaiku santykius, bendravimą.
„Svarbu paminėti, kad jeigu tėvams sutarti nepavyko – leidimą išvykti su vaiku gali duoti ir teismas. Tad išvykstant su vaiku gyventi į kitą valstybę labai svarbu numatyti, kaip vaikui bus užtikrinama teisė bendrauti su Lietuvoje liekančiu vienu iš tėvų bei vaiko giminaičiais“, – komentavo vaiko teisių specialistė.
Kaip skelbė policija, liepos 28 dieną buvo gautas raštas dėl mažamečio, gim. 2013 m., deklaruota gyvenamoji vieta Tauragėje, paieškos.
Buvo pažymėta, kad mažametis nuo 2020 metų sausio 31 dienos nelanko ugdymo įstaigos, deklaruotoje gyvenamojoje vietoje negyvena, jo buvimo vieta nežinoma.
TauragėVaikasdingo vaikas
