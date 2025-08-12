Generalinė prokurorė: Lietuvoje daugėja bylų dėl priverstinio darbo, nustatyta 111 nukentėjusiųjų

„Šiai dienai turime 22 ikiteisminius tyrimus: 13 – dėl prekybos žmonėmis, 10 dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui. Tai nauja tendencija, kur ikiteisminių tyrimų daugėja. Keletą metų atgal net neturėjo tokio straipsnio ir tokių nusikalstamų veikų“, – LRT radijui antradienį sakė N. Grunskienė.
Pasak jos, taip pat atliekami trys ikiteisminiai tyrimai dėl vaiko pirkimo ar pardavimo.
Šiose bylose nukentėjusiais pripažinta 111 asmenų, nustatyti 75 įtariamieji.
Generalinė prokurorė sako, kad sumažėjo ikiteisminių tyrimų dėl žmonių išnaudojimo seksualiniams nusikaltimams – žmonių išvežimo į užsienį verstis prostitucija, vagystėms, narkotikų platinimui, tačiau išaugo tyrimų dėl priverstiniam darbui.
„Turime didelę problemą, nukentėjusiųjų daug. Jiems reikalinga pagalba surašant pareiškimus. Sudedami akcentai ne ten, kur turėtų būti. Nesumokomas darbo užmokestis, jie prašo, kad prokuratūra imtųsi priemonių, kad būtų sumokėtas darbo užmokestis. Norėtųsi, kad nevyriausybinės organizacijos padėtų tinkamai surašyti pareiškimus, kad tai prekyba žmonėmis priverstiniam darbui, kad tyrėjai galėtų įžvelgti pradžioje“, – sako N. Grunskienė.
Seimo kontrolierė Erika Leonaitė sako, kad Lietuvoje yra susidariusios palankios sąlygos prekybai žmonėmis: institucijos į šią problemą žiūri skirtinai, aukos bijo kalbėti. Per pastaruosius penkerius metus tapo tikslo šalimi, dauguma aukų išnaudojama Lietuvoje.
„Labai nedaug oficialiai santykinai pradedama ikiteisminių tyrimų. Pernai buvo pradėta 17 ikiteisminių tyrimų, tuo metu nevyriausybinės organizacijos suteikė pagalbą 107 naujoms aukoms. Turime didžiulį atotrūkį tarp to, kad matoma teisėsaugos ir, tikėtina, realios situacijos“, – LRT sakė kontrolierė.
