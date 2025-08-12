Po kritikos bangos – I. Ruginienės pasiaiškinimas dėl „sovietinio vaiko“

„Sovietinis vaikas“ man reiškia tai, ko patirti niekada daugiau nenorėčiau. Apie tuos laikus dažnai pasakoju vaikams, nes manau, kad labai svarbu neužmiršti ir vertinti tai, kiek daug mes dabar turim – tą reikia branginti“, – antradienio rytą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ji.
„Įvairios nuomonės viešojoje erdvėje, sukurti interneto memai rodo, kad šis žodžių junginys kiekvienam asocijuojasi skirtingai, tačiau man jis asocijuojasi su liūdna patirtimi ir prisiminimais“, – dėstė ji.
Įraše socialiniame tinkle politikė rašo, jog, gimusi 1981-aisiais, ji prisimena sovietmečio sunkumus ir nepriteklių.
„Senelis grįžęs iš Sibiro nieko nepasakojo – bijojo. Jis svajojo apie laisvą Lietuvą ir litą. Gaila, kad po Sibiro gavęs diabetą, jis mirė 1989 metais, taip ir nesulaukęs laisvės... To man labiausiai gaila“, – atviravo kandidatė pakeisti atsistatydinusį Gintautą Palucką.
„Tikiuosi, kad nei mano vaikams, nei ateities kartoms neteks patirti to, ką patirdavo žmonės augę tarybiniais laikais. Tam reikia tik kelių dalykų: susitelkimo, solidarumo ir drąsos“, – apibendrino ji.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
