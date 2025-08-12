S. Skvernelis telefonu kalbėjosi su R. Stefančuku: visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina

„Prieš šią savaitę suplanuotą JAV ir Rusijos susitarimą Aliaskoje, šįryt turėjau pokalbį su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku. Aptarėme šiandien pasirašytą bendrą Baltijos šalių parlamentų vadovų deklaraciją ir mūsų nekeičiamą poziciją, kad visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė S. Skvernelis.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda savo ruožtu telefonu kalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Anot Prezidentūros, pokalbio metu G. Nausėda patikino, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog Ukrainos ir visos Europos ateitį lemiantys klausimai negali būti sprendžiami be Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) atstovų.
Baltijos šalių parlamentų vadovai pasirašė deklaraciją dėl Ukrainos vientisumo
Antradienį Baltijos šalių parlamentų lyderiai pasirašė bendrą deklaraciją dėl Ukrainos teritorijos vientisumo ir suvereniteto.
„Dar kartą patvirtiname savo tvirtą ir neginčijamą įsipareigojimą dėl Ukrainos suvereniteto, nepriklausomybės ir teritorijos vientisumo, susidūrus su neteisėtu agresyviu Rusijos karu.
Vertiname Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pastangas padėti užbaigti šį karą ir užtikrinti teisingą bei ilgalaikę taiką Ukrainai, taip pat stabilumą Europai“, – rašoma deklaracijoje.
„Bet koks susitarimas, pasiektas šią savaitę ar vėliau Aliaskoje vyksiančiose derybose, turi nedviprasmiškai ginti Ukrainos suverenitetą, teritorijos vientisumą, Konstituciją ir Jungtinių Tautų
Chartijoje įtvirtintus principus. Labai svarbu, kad Rusija nepasipelnytų iš savo žiauraus ir neteisėto agresyvaus karo pasiekusi teritorinių laimėjimų“, – pažymima dokumente.
Pasak deklaraciją pasirašiusių politikų, derybos dėl taikos gali vykti tik galiojant paliauboms.
„Diplomatinis sprendimas turi užtikrinti esminius tiek Ukrainos, tiek Europos saugumo interesus.
Priimant sprendimus dėl Ukrainos turi dalyvauti patys ukrainiečiai, o Europai svarbūs klausimai turi būti derinami su mumis, europiečiais. Derybos gali vykti tik paliaubų sąlygomis“, – teigia dokumento autoriai.
ELTA primena, kad penktadienį Aliaskoje vyks JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje baigties.
Prieš konsultacijas su D. Trumpu ir JAV viceprezidentu JD Vance‘u planuojamas virtualus Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Lenkijos bei Suomijos vadovų susitikimas.
Prie šio susitikimo taip pat turėtų prisijungti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Ukrainakaras UkrainojeSaulius Skvernelis
Rodyti daugiau žymių