A. Veryga: valstiečiai svarstys, ar formuoti derybinę koalicijos darbo grupę

„Valdybos lygyje turėjome diskusiją dėl galimo dalyvavimo (koalicijoje – ELTA), aišku valdyba tokio sprendimo nepriima. Bet vis tiek tokią diskusiją apturėjom ir tikrai nuomonės labai skirtingos valdyboje“, – Eltai trečiadienį po partijos tarybos posėdžio sakė A. Veryga.
„Tarėmės dėl tarybos sušaukimo (…) ir taryba turės atsakyti į vieną klausimą – ar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga formuotų derybinę grupę, jeigu sekmadienį socialdemokratų taryba nuspręstų kviesti mus, nes negalime priimti sprendimo dėl dalyvavimo, kol nėra tokio kvietimo“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir valstiečių frakcijų Seime atstovais.
Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba priims šį sekmadienį.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
