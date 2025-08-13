Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

A. Veryga: valstiečiai svarstys, ar formuoti derybinę koalicijos darbo grupę

2025 m. rugpjūčio 13 d. 22:22
Valstiečiai ketvirtadienį ketina spręsti, ar formuos derybinę darbo grupę tam atvejui, jeigu socialdemokratai oficialiai šią politinę jėgą kvies į valdančiąją koaliciją, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga.
Daugiau nuotraukų (4)
„Valdybos lygyje turėjome diskusiją dėl galimo dalyvavimo (koalicijoje – ELTA), aišku valdyba tokio sprendimo nepriima. Bet vis tiek tokią diskusiją apturėjom ir tikrai nuomonės labai skirtingos valdyboje“, – Eltai trečiadienį po partijos tarybos posėdžio sakė A. Veryga.
„Tarėmės dėl tarybos sušaukimo (…) ir taryba turės atsakyti į vieną klausimą – ar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga formuotų derybinę grupę, jeigu sekmadienį socialdemokratų taryba nuspręstų kviesti mus, nes negalime priimti sprendimo dėl dalyvavimo, kol nėra tokio kvietimo“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir valstiečių frakcijų Seime atstovais.
Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba priims šį sekmadienį.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Aurelijus VerygaLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)valstiečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.