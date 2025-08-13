Į Prezidentūrą antrą kartą atvykusiai I. Ruginienei – iškalbingas G. Nausėdos klausimas

„Labą rytą. Vis dar norite?“ – tokiu klausimu I.Ruginienę sutiko prezidentas G.Nausėda.
Kandidatė į premjerus jokių abejonių dėl noro vadovauti Vyriausybei neturėjo.
„Vis dar noriu“, – su plačia šypsena veide patikino I.Ruginienė.
Prezidentas spėjo, kad laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas einanti I.Ruginienė praėjusią savaitę ne tiek kaip ministrė dirbo, bet labiau pratinosi prie iššūkių.
„Ir komentuoti daug ką reikėjo apie socialinę politiką, ir derybose dalyvauti…“ – vardijo prezidentas.
I.Ruginienė pridėjo, kad dar ir ministerijos darbus turėjo atlikti.
Šalies vadovui pasiteiravus, kaip I.Ruginienei sekasi šis iššūkis, kandidatė į premjeres skundų neturėjo.
Ir iš tiesų, antradienį į Prezidentūrą I.Ruginienė atvyko puikiai nusiteikusi – prieš susitikimą su prezidentu kandidatė nurodė nejaučianti nerimo, labiau – susirūpinimą.
„Vis dėlto reikia daug dalykų apgalvoti, visi procesai – nelengvi“, – žurnalistams sakė I.Ruginienė.
Kandidatė teigė net neabejojanti, kad prezidentas turėjo ir turi labai daug įvairių klausimų, neatmetė, kad gali būti aptariamos ir ministrų pavardės.
„Turiu sąrašą klausimų, kuriuos norėčiau aptarti ir išgirsti nuomonę“, – nurodė ji.
Praėjusią savaitę įvykęs I.Ruginienės susitikimas su prezidentu truko net dvi valandas, o ministrų kabineto sudėtis nebuvo aptarta.
Naujienų portalui Lrytas I.Ruginienė teigė, kad ilgų pokalbių nesibaido – anot jos, ir šį kartą pokalbis truks tiek, kiek reikės, kad būtų aptarti svarbiausi klausimai.
Bus papildyta
Inga RuginienėGitanas NausėdaVyriausybė
